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В Росії вирішили заблокувати Facebook

25.02.2022
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Роскомнагляд оголосив початок часткового обмеження доступу до американської соціальної мережі Facebook. Повідомлення про це з’явилось 25 лютого на сайті регулятора.


Уточнюється, що часткове обмеження доступу розпочинається 25 лютого. Відповідні заходи Роскомнагляд став здійснювати у зв’язку з рішенням генеральної прокуратури Росії . “25 лютого генеральною прокуратурою за погодженням з МЗС прийнято рішення про визнання соціальної мережі Facebook причетною до порушення основних прав і свобод людини, а також прав і свобод громадян Росії”, – йдеться у повідомленні регулятора.

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Як випливає із заяви Роскомнагляду, заходи щодо Facebook пов’язані із цензурою платформою російських ЗМІ.

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25.02.2022
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