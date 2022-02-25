В Росії вирішили заблокувати Facebook

Роскомнагляд оголосив початок часткового обмеження доступу до американської соціальної мережі Facebook. Повідомлення про це з’явилось 25 лютого на сайті регулятора.





Уточнюється, що часткове обмеження доступу розпочинається 25 лютого. Відповідні заходи Роскомнагляд став здійснювати у зв’язку з рішенням генеральної прокуратури Росії . “25 лютого генеральною прокуратурою за погодженням з МЗС прийнято рішення про визнання соціальної мережі Facebook причетною до порушення основних прав і свобод людини, а також прав і свобод громадян Росії”, – йдеться у повідомленні регулятора.

Як випливає із заяви Роскомнагляду, заходи щодо Facebook пов’язані із цензурою платформою російських ЗМІ.

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