Осталось меньше месяца: ПриватБанк огорчил украинцев плохой новостью

В ПриватБанке подходят к концу кредитные каникулы. Уже с 1 июня клиентам, пользующимся деньгами по кредиткам, придется снова вносить обязательный ежемесячный платеж. Хотя еще с марта в связи с войной банк не требовал от должников ни копейки.





Напомним, что вот уже в течение двух месяцев держатели карт Привата могут пользоваться деньгами в пределах своего кредитного лимита без внесения минимального ежемесячного платежа. При этом банк обязался не штрафовать своих клиентов за неуплату.

Правда, финучреждение каждый месяц начисляет процент за использование кредитных средств. Но этот процент Приват снизил вдвое, до 1,7%, а на март вообще его отменил.

В пресс-службе государственного банка отметили, что до конца текущего месяца не потребуют от украинцев пополнения кредиток. Хотя они могут понемногу рассчитываться с долгами, если у них есть свободные средства. Однако с 1 июня вместе с окончанием кредитных каникул правила банка изменятся.

Что будет с клиентами, задолжавшими по кредитным картам, сейчас точно неизвестно. Пока что в Привате только пообещали рассказать о новых правилах чуть позже. Но требования банка к пользователям кредитных средств станут несколько строже, чем в предыдущие несколько месяцев.

Стоит отметить, что начиная с кредитных каникул банк обещал клиентам не начислять даже проценты за пользование заемными деньгами. Однако в апреле изменил свое решение, хотя и уменьшил ежемесячную комиссию почти что вдвое.

Узнав о таких изменениях держатели карт ПриватБанка мягко говоря «не обрадовались». Но в банке объяснили, что вынуждены начислять проценты, чтобы не обанкротиться. Ибо даже в условиях войны Приват продолжил в полном объеме платить проценты владельцам депозитов, поэтому должен был получать хоть какую-то прибыль и от своих должников.