20 тисяч на дорослого: українцям в Німеччині посилять грошову допомогу

Українці, які шукають притулку в Німеччині, незабаром отримають більшу підтримку. У федеральному бюджеті для громадян України виділено додатково 1 мільярд євро, що еквівалентно приблизно 40 мільярдам гривень, повідомляється на сайті Deutsche Welle.

Додаткові кошти федеральні землі зможуть використати на

прийом біженців

надання житла

забезпечення їхніх потреб.

Цього року вже виділено додаткове фінансування. Загалом для українських переселенців виділено 16 мільярдів євро, що становить приблизно 640 мільярдів гривень.

Деякі лідери громад заявили, що вони досягли своєї межі і більше не можуть приймати українців.

Фінансова підтримка, яку українці можуть отримати в Німеччині

Станом на 1 січня 2023 року переселенці в Німеччині отримують

502 євро для дорослих, що еквівалентно приблизно 20 080 гривень;

420 євро для підлітків віком від 14 до 17 років, що еквівалентно приблизно 16 800 гривень

348 євро для дітей віком від 6 до 13 років, що еквівалентно приблизно 13 920 гривням.

Раніше дорослі українці отримували на 50 євро менше – 449 євро, що становить приблизно 17 960 гривень.

(Примітка: Наведений вище перерахунок базується на обмінному курсі 40 гривень за 1 євро на момент написання статті. Точна сума в гривнях може змінюватися залежно від поточного обмінного курсу).