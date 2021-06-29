Аутсорсинг Розробка програмного забезпечення в Східній Європі

Тенденція сучасних технологій змінила спосіб управління бізнесом. Згідно звіту GSA, 70% компаній найближчим часом планують збільшити частку розробки на умовах аутсорсингу. Послуга стає все більш популярним і ефективним трендом серед багатьох компаній, які шукають кваліфікованих ІТ інженерів. Популярним регіоном аутсорсинг розробки є Східна Європа. Це обумовлено рівнем кваліфікації ІТ фахівців і порівняно низькою ціною на послуги. Таким чином, Східна Європа стала одним з найпопулярніших напрямків для ІТ аутсорсингу.





Що таке розробка аутсорсинг?

Аутсорсинг програмного забезпечення відноситься до інженерних послуг. Включає в себе:

реалізацію проектів з розробки програмного забезпечення;

підтримку ПЗ;т

тестування та технічне обслуговування.

Розробка здійснюється спеціальною командою, виділеною для зовнішньогозамовника. Фахівці, проводять бізнес аналіз, надають технічне завдання і макет дизайну продукту. Після всі етапи розробки програмного продукту обговорюються з замовником і коригуються. Завдяки веденню детальної звітності як всередині команди, так і при взаємодії з клієнтом, аутсорсинг розробка ПЗ ефективне рішення для бізнесу. Додатковий поштовх зростанню попиту на послуги аутсорса, обумовлений пандемією. Минулі півтора року довели ефективність даного підходу.

Розвиток ІТ-аутсорсингу

Протягом останніх 10 років країни Східної Європи були одними з найпривабливіших місць для ІТ-аутсорсингу. Багато великих технологічних компаній такі, як Apple, IBM, Microsoft і Google вже відкрили свої центри розробки в Польщі, Білорусі, Україні та інших країнах Східної Європи.ІТ-сектор у Східній Європі пропонує вражаючу різноманітність технічних фахівців і добре розвинену інфраструктуру. Більшість ІТ-компаній в цьому секторі характеризується не тільки стрімким розвитком ринку аутсорсингу, а й міцним фундаментом освіти. Великі технологічні компанії мають свої освітні центри в країнах Східної Європи. Вони надають якісну базу знань, практики і нерідко беруть учнів на стажування і роботу. Ці освітні програми представлені у вигляді спеціалізованих курсів і програми IBM, Cisco та інші.

Технології розвиваються швидко, і від фахівців потрібно бути в курсі новітніх технологій і підходів до розробки. ІТ компанії Східної Європи активно приєднуються до міжнародних ІТ конференцій на корпоративному рівні, а фахівці нерідко приймають участь у конкурсах на посаду у великих технологічних компаніях. Розробка програмних продуктів на умовах аутсорсингу охоплює різноманітні стандартні послуги ІТ компанії. Наприклад, Веб розробка, стандартне ПЗ, обслуговування і управління програмним продуктом, забезпечення функціональності навантажених систем та інше.

Які переваги може отримати ваш бізнес від використання аутсорсингу розробки?

У приватному порядку кожен замовник знаходить власні причини найму виділеної команди розробників. Однак, можна виділити основні переваги аутсорсинг розробки в Східній Європі:

Географічне розташування. Замовник нерідко хоче приїхати і особисто познайомитися з командою розробників та відвідати ІТ компанію з якою збирається укласти договір про співпрацю. Для регіону характерна широка транспортна розв’язка і регулярні рейси, що значно сприяє співпраці; Якісна технічна освіти. Міжнародні ІТ гіганти і великі компанії співпрацюють з багатьма топовими університетами, створюють спільні програми, виділяють стипендії для кращих студентів; Економічна ефективність. Перевага полягає в порівняно доступній ціні і якості технічного оснащення; Кількість постачальників послуг на ринку; Попит створює пропозицію, а отже сектор інформаційних технологій в регіоні постійно зростає. Наприклад. Білорусія налічує понад 1000 компаній, 560 з яких відносяться до Парку Високих Технологій. В Україні налічується понад 1600 ІТ компаній, і 4000 в технологічному секторі. А Польща надає найбільшу базу фахівців, яка налічує 600 000 чоловік.

Кого вибрати-Польща, Україна, Білорусь? Спеціалізація регіонів

Аутсорсинг розробка програмного забезпечення в Східній Європі, сьогодні пропонує найбільш якісні рішення ніж 5 років тому. Поступове зростання інтересу замовників до регіону як до ринку з широкою пропозицією ІТ послуг, породило інтерес інвесторів. У свою чергу, змінилася модель бізнес поведінки багатьох компаній. Якість послуг закономірно зросла, як і ціна. Однак, Східна Європа все ще приваблива для ІТ аутсорсингу.

Польща

ІТ-індустрія в Польщі активно отримує інвестиції і щодня розвивається. На частку цієї галузі припадає близько 8% ВВП країни. З кожним роком число польських інженерів-програмістів тільки збільшується. Польща славиться високою популярністю ІТ-індустрії та наявністю вищої освіти в цій галузі. Також, в регіоні налічується близько 18 технічних університетів, в яких навчається величезна кількість студентів. Найбільш поширеними момавами серед польських інженерів є JavaScript, Java і Python та інші.

Україна

Рівень освіти є одним з найбільш фундаментальних елементів ІТ-структури. Аналіз PwC показав, що останнім часом розвиток ІТ-ринку посилився. Такі тенденції підвищують обізнаність і готовність молодих людей стати частиною технологічної індустрії. За оцінками StackOverflow, в Україні налічується понад 184 000 розробників програмного забезпечення, і це становить 35% від загального обсягу ринку розробки програмного забезпечення в Східній Європі. Також, розробка ПЗ в Україні займає перше місце з точки зору безпеки. Більшість розробників добре розбираються в C, Java, JavaScript, PL/ I, Python, Perl, PHP, Unix Shell, C#. NET Framework. Крім того, Україна вважається однією з кращих країн для аутсорсингу веб-розробки. Якщо тенденція збережеться, ймовірно, що через кілька років Україна перевершить Польщу за кількістю розробників якісного програмного забезпечення.

Білорусь

Білоруський ІТ-сектор також є одним з найбільш швидкозростаючих секторів у Східній Європі. Хоча технічна освіта в Білорусі надається тільки державними університетами, ІТ-компаніям вдалося співпрацювати з вищими навчальними закладами для організації спеціальних курсів і дисциплін, що відповідають потребам сучасного ІТ-ринку. Фахівці мають досвід в різних мовах програмування Java, С#, C++, PHP, Ruby, JavaScript, TypeScript, й тощо..

Інфраструктура східних країн для створення сучасних аутсорсингових рішень

Сьогодні Східна Європа приваблює все більше компаній і організацій в якості потенційних клієнтів, зацікавлених в аутсорсингу програмних продуктів за кордоном. Польща, Україна і Білорусь роблять свій внесок в динаміку аутсорсингу. В ІТ-сектор вже вкладені великі інвестиції, запущена програма розвитку ІТ-ринку, яка передбачає розвиток і підтримку спільних технопарків.

Перш ніж замовити аутсорсингову розробку, ви повинні розглянути всі ризики і переваги на ринку технологій. Якщо ви шукаєте компанію з офшорної розробки програмного забезпечення в Україні, PNN Soft є одним з актуальних рішень. Ми надаємо широкий спектр послуг від розробки мобільних пристроїв на iOS та Android до створення складних систем управління бізнесом, таких як ERP або CRM. Маючи двадцятирічний досвід роботи на ІТ-ринку, ми пропонуємо набір рішень, які дозволять вам безпечо і ефективно реалізувати ваші ідеї.