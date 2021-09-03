Непотріб по 3 см: в Україні очікують дефіцит картоплі

Українські фахівці пророкують дефіцит бараболі, пояснюючи це поганим врожаєм та значним погіршенням якості бульб.





За даними ТСН, розмір картоплин врожаю 2021 року не перевищує 3 см. В минулі роки такий товар вважався неліквідним і віддавався на переробку для виготовлення крохмалю або комбікорму, але сьогодні його змушені постачати для продажу.

Водночас експерти стверджують, що така ситуація поки що не впливає на ціну, і покладають надію на гарний врожай на півночі України, де невдовзі почнеться збір пізніх сортів бульби.

Після остаточного збору врожаю експерти зможуть сказати чи буде достатньо власних запасів країни, або доведеться ввозити картоплю з інших країн.

Також восени в Україні очікується подорожчання молока та молочних продуктів, одною з причин чого є природнє зменшення надоїв молока в цю пору року.

Одним з чинників, які впливають на підвищення цін, також може стати інфляція. До того ж, ціна імпортної продукції також не може бути нижче, ніж на зовнішніх ринках.