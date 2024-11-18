Секреты продакта: как работать с маркетплейсами

Хотите быстро расширить охват и увеличить продажи? Отправляйтесь на маркетплейс. Но чтобы добиться там успеха, недостаточно просто выставить товар. Нужны стратегия и умение выделяться среди конкурентов.

Product Owner компании “Скай-Трейд” Александр Шаврей, владелец интернет-магазинов Wellamart и Reability.com.ua тесно сотрудничает с крупнейшими маркетплейсами мира. Выпускник Массачусетского технологического института, Александр Шаврей хорошо известен в бизнес-среде как разработчик оригинальной платформы для цифровой трансформации бизнеса и уникальной системы семейства продуктов.

За профессиональные достижения он отмечен почетным знаком “Лидер предпринимательства”, а также медалью и званием “Топ-менеджер Украины”, учрежденными международной Ассамблеей Деловых Кругов.

Как превратить маркетплейс в стратегический инструмент развития бизнеса предприниматель поделился с нами.

Подготовка продукта

Александр Шаврей рекомендует начинать с анализа потребностей аудитории. Например, для линейки бытовых товаров он учитывал высокий спрос на многофункциональные аксессуары. В частности, увидев интерес покупателей к швабрам с вращающимся механизмом, команда Шаврея внедрила в аналогичные продукты инновации и легко заняла товарную нишу.

Важны и обстоятельные описания товаров с фото и видео.

“Мы загружаем пошаговые визуальные инструкции по использованию наших продуктов и получаем 20% конверсии”, – делится опытом Александр Шаврей.

Автоматизация и настройка логистики

Уведомления о статусе заказа и аналитика спроса, встроенные в маркетплейс, помогают оперативно обрабатывать заказы, избавляя команду от рутины. Нужно пользоваться этим, говорит Александр Шаврей.

Еще один важный элемент успеха — выбор способа хранения и доставки товара. Многие маркетплейсы предлагают хранение на своих складах, что упрощает логистику, но требует поддержания товарных остатков. Александр Шаврей советует выбирать вариант хранения, исходя из стратегии и целей продукта, чтобы обеспечить своевременную доставку и минимизировать издержки.

Продвижение товаров и работа с партнерами

В маркетплейсах есть механизмы для популяризации продуктов компаний – от участия в акциях до показа в разделах “Рекомендуемое”. Шаврей призывает экспериментировать с этими возможностями.

Также, по его словам, укрепиться на новом рынке поможет сотрудничество с региональными дистрибьюторами. Такие партнеры хорошо знают аутентику, следовательно, могут улучшить доставку товаров и адаптировать маркетинговые кампании под вкусы местной аудитории. Таким образом на 40% можно повысить узнаваемость бренда и улучшить продажи.

Работа с собственной командой

Успех на маркетплейсах зависит не только от грамотной организации процессов, но и от способности самого лидера компании адаптироваться к изменениям рынка, говорит Александр Шаврей. Если Product Owner умеет “зарядить” команду на результат – полдела сделано.

Взаимодействие профессионалов с конечным потребителем – еще одна фишка, которую надо применять в разработке продуктов. “Такой метод называется “открытые инновации” и позволяет сразу создавать то, что нужно людям, без дополнительных правок и переделок”, – говорит Александр Шаврей.

Для рационального расхода бюджета бизнесмен предлагает внедрять на производстве семейства продуктов – развитие линейки на одной платформе.

“Таким образом компания не тратится на создание нового, а концентрируется на совершенствовании имеющегося”, – объясняет предприниматель.

В целом, 15-летний опыт Александра Шаврея доказывает: используя нужные инструменты и подходы, можно за короткий срок улучшить позиции бренда и завоевать любые рынки. А это означает стабильный рост и развитие компании, которая находится под вашим управлением.