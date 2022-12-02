Кофе в капсулах для домашнего и профессионального использования — где купить, какие выбрать?

В Европе кофе стал популярным напитком сего три столетия назад. Но именно в этой части континента напиток готовят лучше всего. Способов заваривания напитка несколько: кофе в капсулах с помощью кофе-машины, в турке или в кружке.

Для домашнего или офисного использования многие люди выбирают капсульные кофе-машины — простые и практичные в использовании. Чтобы наслаждаться напитком, нужен специальный кофе в капсулах, простой заварной или растворимый из банки не подходит.

Капсулированный кофе — особенности и преимущества

Внутри капсулы находится молотой кофе после обжарки. Он спрессован и фасован порционно, то есть, 1 капсула — 1 напиток. Корпус чаще всего изготавливают из пластика, но он абсолютно безвреден для организма. Сверху она герметично закрыта. Преимущества такого кофе:

Напиток сохраняет свои органолептические свойства при приготовлении (вкус, цвет, аромат).

Быстрота приготовления — чтобы получить 1 порцию эспрессо или капучино, нужно всего от 30 секунд до 1 минуты.

Благодаря тому, что капсулы порционные, нет необходимости каждый раз отмерять молотый кофе, самостоятельно его утрамбовывать и вообще заморачиваться.

Не нужно покупать, менять и чистить фильтры.

Ежедневно в мире 2 млрд людей начинают свое утро с чашечки ароматного кофе! Этот напиток объединяет ¼ населения Земли. Можно встретить мнения комментарии людей, что такой напиток уступает обычному по вкусу, но тут важно понимать несколько моментов: качество самой машины, качество капсул и молотого кофе, что в них играют большую роль. А еще многое зависит от мастерства человека, ведь есть такие бариста, которые смогут испортить даже самый дорогой сорт напитка.

Вернемся к капсулированному кофе!

Разновидности капсул и напитков

Благодаря современным технологиям можно наслаждаться не только эспрессо или американо из капсулы. Есть капучино, латте, декаффейнато, лунго, маккиато. Производители делают разные вкусы, даже разные по интенсивности и крепости напитки есть. Например, на сайте магазина coffeeok найти капсулы для кофемашин разные по таким характеристикам:

вкус (кислинка или горчинка, сладость);

состав (арабика 100%, арабика робуста 85/15 и др);

вкусовые ноты (ваниль, бергамот, орех, и это только малая часть);

интенсивность (от 2 до 15).

Также тут можно купить разные типы капсул, бренды, на любой вкус и бюджет. Главное, что нужно знать кофеманам при выборе капсульной кофе машины, так это то, под каждую модель производитель изготавливает отдельные капсулы. Капсулы есть жесткостенные и тонкостенные, прокалываемые и не прокалываемые, прямоточные и с обратным клапаном. Поэтому нужно понимать: что будет совместимо, а что нет.

Согласно стандартизации кофе капсул, их выделяют в две группы: для бытового применения и профессиональные. Первая группа — для кофемашин домашнего использования (Nespresso, Vertuo, Dolce Gusto), вторая — для профессиональных, способных выдерживать большие нагрузки (LEP, Nespresso Pro). На сайте можно купить капсулы от более чем 20 брендов. В наличие и легендарные капсулы от Starbuks, Dolce Aroma, Lavazza, Alvorada и др. Доставка работает по всей Украине, кроме оккупированных территорий.