Названо лучшие решения для коммуникации в продажах

О том, что взаимодействие клиента с продавцом играет недюжинную роль в эффективности продаж, сегодня знают практически все. При этом каналов коммуникации существует немало, а способов взаимодействия — и того больше.





Но все ли они в равной степени эффективны? Современный бизнес не прощает ошибок, и всего один промах может привести к лавинообразной потере репутации, а как следствие — снижению продаж в целом. Как выстроить эффективную коммуникацию? Вариантов существует немало. Одни стремятся напрямую общаться со своими покупателями, ведь если с вами, как клиентом, общается сам владелец бизнеса, это уже маркер доверия. Но в масштабах среднего и крупного бизнеса такие решения реализовать попросту невозможно.

Зато в ход могут пойти действенные инструменты:

Собственные контакт-центры с прописанными алгоритмами коммуникации, информационной поддержки, работы с возражениями и негативным опытом клиентов.

Digital Signage, как удобный и таргетированный канал донесения информации до клиентов здесь-и-сейчас.

Работа с онлайн-сферой, общение в социальных сетях и непосредственно на сайтах, в инструментах поисковых систем и на агрегаторах отзывов.

Все эти варианты могут сослужить вам хорошую службу, если знать, как их правильно применять в контексте именно вашего бизнеса.

И узнать об этом вы сможете в ходе выставки ECOM EXPO 2021 — экспо, ориентированном на потребности онлайн-торговли и ритейла. Одним из спикеров выставки будет компания CTI — лидирующая в РФ и СНГ компания по предоставлению эффективных решений в сфере клиентского обслуживания и коммуникации. CTI представит решения для клиентского обслуживания на ECOM EXPO 2021 в сфере малого, среднего и большого бизнеса. Также компания расскажет об инновациях в этом сегменте бизнес-процессов, имплементации цифровых решений и способах, как повысить продажи за счёт «человечного» обслуживания и взаимодействия с клиентом.

Что именно можно будет увидеть и узнать на выставке? Стенд CTI будет работать со следующими направлениями клиентской поддержки:

Digital Signage: компания представит смарт-панели для интерактивной коммуникации.

Технологии IoT для бизнес-коммуникаций — смарт-комнаты для переговоров, где всё управление настроено при помощи голосовых команд.

Инновационную программу-секретаря CTI Speech Attendant 2.0. Такой помощник распознает речь владельца.

Омниканальное общение с клиентом: возможности коммуникации по нескольким каналам всегда лучше, чем по единственно возможному.

Не упустите свою возможность получить важный и полезный опыт в ходе ECOM EXPO-2021. CTI ждёт вас на выставке 9 и 10 июня в ЦВК «Экспоцентр».