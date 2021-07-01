«Монобанк» перестає обслуговувати користувачів під будь-яким приводом

У мережі з’явився відгук, що стосується роботи українського банку «Монобанк», який останнім часом припиняє співпрацю з користувачами, які чимось не влаштовують службу безпеки. На цей раз користувачеві відмовили через те, що вона часто хворіла і не могла підтвердити зняття коштів зі своєї карти.





Подробиці інциденту

Відгук, як це завжди буває, з’явився на сайті Мінфіну, в розділі, присвяченому конкретно «Монобанку». Автор публікації відмітила, що є користувачем цієї фінустанови вже кілька років, активно застосовувала різні пропозиції компанії, ніколи не зривала терміни оплати кредитів. Була всім задоволена, але два місяці тому вперше зазнала труднощів в роботі з банком. Жінка потрапила до лікарні з гострим приступом апендициту, через що їй потрібні були гроші на операцію. Так як вона перебувала в критичному стані і потребувала грошей, дівчина попросила свого хлопця зняти велику суму в банкоматі (близько 30 тисяч гривень). Через свій стан вона не могла відповісти на запит служби підтримки, які хотіли переконатися, що гроші замовила саме власниця рахунку, в результаті чого її карту заблокували. Через деякий час вона змогла знайти сили і зателефонувати в службу підтримки. Там їй сказали наступне:

карту можна розблокувати тільки за особистої присутності;

в даному випадку розблокувати картку неможливо, її потрібно перевипустити;

для цього необхідно особисто прийти у відділення, незважаючи на післяопераційний стан.

В той момент ситуацію вдалося вирішити, однак через два місяці дівчина захворіла коронавірусною інфекцією з пневмонією, після чого все повторилося. Дівчина спробувала через свого бойфренда оплатити лікування карткою, в результаті її рахунок заблокували і представники банку повідомили клієнтку про те, що фінустанова припиняє співпрацю з нею.