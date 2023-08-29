Andrii Mishchenko: бизнесмен, меценат, создатель одной из лучших команд IT-специалистов

Многие знают Andrii Mishchenko как талантливого девелопера, который с командой креативных IT-специалистов далеко не первый год разрабатывает программное обеспечение. Предприниматель ведет свою деятельность во многих направлениях, связанных с современными информационными технологиями. Благодаря сотрудничеству с известными во всем мире компаниями, Мищенко и его команда постоянно получают новый опыт, внедряют передовые решения, которые способны удивлять довольных клиентов.
Команда может похвастаться солидным портфолио со сложнейшими решениями, в частности, информационными продуктами на базе Dynamics AX и 1С. Еще одно направление – программирование на языке Python, на котором создаются парсеры сайтов. В студию Andrii Mishchenko могут обратиться за помощью люди, занимающиеся арбитражем трафика, Web-разработкой и интернет-маркетингом. Клиенты регулярно получают профессиональную помощь и в сфере е-commerce.
Специалисты из команды Мищенко готовы взяться за выполнение любого заказа, независимо от того, насколько он сложный, и какой объем работ предусматривает. Заказчики отмечают высокое качество выполнения каждого задания, оперативность, а самое главное – существенное увеличение продаж через интернет-площадки.
Мищенко – не только специалист по информационным технологиям, недавно бизнесмен вышел за пределы онлайна и открыл автосервис. СТО Podium Car Center выполняет как технический или плановый осмотр, так ремонт автомобиля любой сложности. Здесь занимаются техническим обслуживанием и кузовными работами. Покраска, рихтовка, покрытие лаком и другие услуги из данной сферы предоставляются в максимально сжатые сроки с гарантией.
Предприниматель, его команда и партнеры, помимо всего прочего, всегда готовы помочь молодым бизнесменам и перспективным IT-специалистам. У вас есть идея необычного стартапа? Смело обращайтесь в студию Andrii Mishchenko, и там только помогут в продвижении молодого бизнеса, но и подскажут, в каком направлении лучше двигаться.
А еще команда Andrii Mishchenko занимается благотворительностью: недавно сотни детей получили бесплатные игрушки на улицах Киева. Акция была приурочена к Международному дню защиты детей, и для ее проведения бизнесмен не пожалел 300 тысяч гривен.
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