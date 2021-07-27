В Пенсійному фонді пояснили, кому слід чекати добавки в 500 евро до пенсії

На сайті Пенсійного Фонду України можна побачити всі плановані надбавки до пенсій, які будуть введені вже до кінця 2021 року. У список «щасливчиків» потрапили деякі категорії громадян, які отримають плюс 15 тисяч гривень до їх пенсійних виплат.





Подробиці підвищення виплат

Варто зауважити, що у 2021 році всі жителі країни можуть розраховувати на доплату до пенсій через численні перерахунки. Зокрема, мінімальна пенсія зросла через збільшення мінімальної заробітної плати. Якщо розглядати середні показники, то влітку 2021 року виплати збільшилися на 200 гривень – середньостатистичний український пенсіонер тепер отримує 3700 гривень на місяць. Однак деякі, «особливі» жителі країни тепер отримують не 200 гривень надбавки, а 15 тисяч. Йдеться про суддів.

Колишніх «служителів Феміди» також чекала індексація, в результаті якої їх середня пенсія збільшилася до 83,2 тисячі гривень. При цьому представники влади навіть спромоглися пояснити причину такої величезної «прірви» між виплатами. Причина в правилах перерахунку пенсійних виплат. Розглянемо варіанти докладніше.

«Прості» громадяни. У звичайних українців пенсія обчислюється таким чином – цифри середньої зарплати за три останні роки збільшуються на стаж, після чого ще раз множиться на один відсоток від середньої заробітної плати в Україні. Судді. У суддівської «еліти» прорахунок куди більш простий – їх стаж множиться на 80% від заробітної плати за останні три роки.

У підсумку виходить, що різниця між пенсіями звичайних людей і виплатами суддів величезна – «служителі Феміди» отримують в 22 рази вищу оплату, ніж звичайний продавець або працівник підприємства.