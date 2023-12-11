Какая карта для выплат больше подходит студенту

Если современная молодежь даже спит с трендовыми девайсами, понятно, что и деньги свои хранит не в чулке. И особенно приятно, что банковская карта ненавязчиво приучает студента к финансовой дисциплине, формируя привычки, которые станут основой успеха и стабильности.

О том, как получить карту студента и какую выбрать из множества существующих, расскажем детальнее.

Стипендиальная или социальная?

Сразу оговоримся: в этой статье мы будем говорить исключительно о дебетовых картах – инструментах, отвечающих за ваши личные (не заемные) деньги.

В отличие от кредитной, карта для выплат не имеет сроков пополнения, а за пользование деньгами не нужно платить процент. В качестве стипендиальной карты, студент может пользоваться той, которую для него откроет вуз в рамках зарплатного проекта. Или оформить собственную в банке, который нравится ему больше.

В последнем случае важно изначально определиться с финансовым учреждением, поскольку у всех разные условия открытия и обслуживания карточных счетов для физлиц.

Райффайзен Банк, к примеру, в качестве стипендиальной предлагает целых четыре финансовых инструмента:

Райфкартка + Visa Gold – гарантирует 1% кэшбэка по выбранным категориям и возможность открыть депозиты в валюте и в гривне;

– гарантирует 1% кэшбэка по выбранным категориям и возможность открыть депозиты в валюте и в гривне; Райфкартка Visa Reward – кроме стандартного пакета услуг предлагает опцию “бесконтактные банкоматы”;

– кроме стандартного пакета услуг предлагает опцию “бесконтактные банкоматы”; Visa Fishka – обеспечивает серьезный возврат денег на счет за каждый купленный на АЗС ОККО литр топлива;

– обеспечивает серьезный возврат денег на счет за каждый купленный на АЗС ОККО литр топлива; Картка АТБ від Райфу – кроме ежедневной скидки 5% на 700 товаров в АТБ-маркетах, трижды в неделю участвует в акции “- 40%” на популярные продукты.

Учитывая, что стипендия – это социальное пособие, которым государство поощряет человека за учебу, карта социальная для этих целей тоже подходит. Но важно учесть нюанс: социальная карта пополняется только государственными структурами и никем больше. В то время как на классическую дебетовую карту, помимо стипендии, могут перечислять любые физлица и юрлица.

Что говорят эксперты

По словам представителей Райффайзен Банка, в качестве социальной и стипендиальной карты студенты могут открывать классические дебетовые карты. Особенно рекомендуют “Райфкартку + Visa Gold”.

Золотая карта относится к премиум-категории и открывает массу возможностей для молодых людей, в том числе за границей. Элитные заведения регулярно устраивают роскошные акции для держателей Visa Gold, авиакомпании начисляют дополнительные мили, а аэропорты предоставляют места в вип-зале.

За оформление дебетовой Visa Gold в Райффайзен Банке со студента не возьмут денег. Также бесплатны выпуск, обслуживание и перевыпуск карты, связанный с истечением срока действия, потерей, кражей или повреждением.

Нет комиссии за безналичное пополнение счета и обналичивание денег во всех банкоматах Украины.

Если студент ежемесячно совершает с карты транзакции на сумму свыше 5 000 грн или на балансе у него в конце месяца в среднем остатке фигурирует такая же цифра, платить за обслуживание “Райфкартки + Visa Gold” ему не нужно. В противном случае банк возьмет комиссию за обслуживание 39 грн/месяц.