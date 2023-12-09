Принципи вибору безпровідних комп’ютерних мишок

Безпровідна мишка — зручний мобільний девайс, який можна брати з собою на роботу, навчання і в подорожі. Ми розповімо, як обрати якісний маніпулятор для роботи та розваг, а також познайомимо з цікавими варіантами моделей.

Розмір, дизайн і формфактор

Сучасні мишки безпровідні пропонуються у 3 розмірах: L, M і S. Щоб підібрати потрібну модель, фахівці радять виміряти розмір долоні. На ринку є варіанти мишок для людей, що користуються переважно лівою рукою, вироби з агресивним або класичним дизайном тощо.

Тип з’єднання з гаджетами

Безпровідні маніпулятори можуть з’єднуватися з гаджетами через радіосигнал або Bluetooth-зв’язок. Перший варіант забезпечує безперебійний сигнал на відстані до 20 м, другий — здатен працювати в радіусі до 10 м, але може потребувати купівлі Bluetooth-адаптера чи хабу.

Тип сенсора, DPI

Комп’ютерні миші з оптичним сенсором добре працюють виключно на гладких поверхнях, наприклад, на спеціальному килимку. Через це їх краще використовувати вдома або в офісі.

Маніпулятори з лазерним сенсором швидко реагують на команди та мають неабиякий попит серед геймерів. Такі пристрої невибагливі до поверхонь, мають додаткові функції, а також пропонуються в широкому розмаїтті опцій та дизайну.

Додаткові функції

Програмовані бічні кнопки налаштовуються для виконання певних геймерських або дизайнерських завдань. Клавіші деяких моделей можна запрограмувати для швидкого доступу до команд редагування контенту (наприклад, «вирізати», «копіювати», «вставити»). Фіксатор колеса маніпулятора допомагає розблокувати та пришвидшити його рух за допомогою одного кліка.

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