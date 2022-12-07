Чому сьогодні осушувач повітря стає технікою must have

В умовах постійних атак на енергетичну інфраструктуру країни та відсутності або зниження якості опалення проблема вологості повітря стає надзвичайно актуальною. Адже при її високому рівні не уникнути проблем зі здоров’ям та псування майна.

Навіщо потрібен осушувач повітря

Нормальними показниками вмісту води у повітрі вважається 40—60%. Її надлишок негативно впливає на:

стан меблів та текстилю;

матеріали, що використовувались для оздоблення приміщення;

конструктивні елементи будинку;

стан матеріалів, готових виробів та харчових продуктів на складах, в холодильних камерах.

Внаслідок цього з’являється не тільки неприємний запах, а й пліснява. Це підвищує ризик розвитку алергічних реакцій, захворювань дихальної системи, включаючи бронхіальну астму.

Навіть нетривале перебування у приміщеннях з високою вологістю негативно впливає на загальне самопочуття та знижує працездатність, пригнічує імунітет. Тому при проживанні в будинку чи роботі в офісі, де постійно спостерігається висока вологість і розвивається грибок, люди частіше хворіють, стикаються з різноманітними видами алергій. Саме для запобігання подібному, а також для збереження коштовного ремонту, матеріалів були створені осушувачі повітря.

Яку модель вибрати

Одними з найкращих виробників осушувачів повітря вважаються Maxton і Aircond. Але якщо компанія Aircond спеціалізується на випуску приладів для побутових потреб, то в лінійці Maxton присутнє обладнання, здатне ефективно осушити повітря у промислових умовах.

При купівлі осушувача повітря вибір здійснюють з урахуванням:

площі приміщення;

продуктивності;

повітряного потоку;

допустимого рівня шуму;

місткості резервуара для накопичення видаленої води.

Для більшості споживачів оптимальним вибором стануть Aircond D-20L або Maxton 12a. Ці моделі відрізняються надійністю, довговічністю та високими показниками енергоефективності. Aircond D-20L найкраще підходить для приміщень, в яких показники вологи мають підтримуватися на сталому рівні. Він здатен витягувати до 20 л води з повітря за добу. Maxton 12a має великий набір додаткових функцій, що робить його незамінним помічником у кожному домі. А дуже тиха робота стає додатковою перевагою.

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