Податкова назвал штраф за використання карток «Привату», «Ощаду» та Mono для неоподаткованих переказів

Представники податкової служби України попереджають жителів країни про те, що вони не можуть використовувати картки фізичних осіб для отримання доходу без реєстрації своєї діяльності. Також не можна використовувати подібні карти для отримання підприємницького доходу, слід відкрити спеціальну карту для бізнесу.





Причини і наслідки

Відповідно до законів України, кожен житель країни, який отримує дохід незалежно від виду діяльності, повинен зареєструвати його в податкову службу для сплати податків і зборів. В іншому випадку діяльність буде вважатися незаконною і при виявленні подібної схеми неплатник може бути покараний. «Обтяженням» в даній ситуації є зловживання фізичними рахунками для придбання контрафактних товарів, а також виплата «тіньових» зарплат співробітникам.

Зараз в Україні проводиться масштабна реформа, яка спрямована на боротьбу з ухиленням від сплати податків. В рамках цієї програми діє і фінмоніторинг – банки тепер звертають увагу на зарахування, які йдуть на карту фізичних осіб, а також цікавляться походженням коштів. Якщо вони виявлять, що громадянин отримує доходи без реєстрації діяльності, то:

зажадають підтверджуючі документи;

в разі неотримання паперів рахунок буде заморожений, а дані передані в податкову.

Якщо співробітники податкової інспекції зможуть довести незаконну діяльність громадянина України, то його чекає адміністративне покарання у вигляді штрафу розміром до 85 тисяч гривень, а також конфіскація обладнання, яке використовувалося для отримання незаконного заробітку.