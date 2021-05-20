У пенсіонера з карти «ПриватБанку» перевели 10 000 гривень на ігри

Черговий розсерджений користувач українського банку «ПриватБанк» повідомляє про зникнення грошей з картки, в цьому випадку він звинувачує у всьому представників фінустанови. Нібито саме вони вкрали гроші, хоча він і повідомляв по телефону секретні дані своєї карти невідомим особам.





Подробиці ситуації

Даний негативний відгук з’явився на сайті Мінфін, залишив його син потерпілого – українського пенсіонера. Він докладно описав ситуацію – одного вечора його батькові подзвонив нібито представник «Приватбанку», який попросив пройти авторизацію. Пенсіонер відповів, що зможе завтра підійти у відділення банку і зробити все там, але той, що дзвонив запевнив його, що процедуру потрібно здійснити прямо зараз. Для цього він попросив надати відомості з картки, а також особисті дані користувача. Після проходження «авторизації» представник банку відкланявся, а через пару годин з картки чоловіки зникли 10 000 гривень кредитних коштів.

Коли син дізнався про ситуацію, він почав розслідування. З’ясувалося, що за день до події кредитний ліміт картки був збільшений з 500 гривень до 10 000. Потім гроші були списані, причому навіть присутня причина – ці кошти нібито пішли на оплату онлайн-ігор. В результаті користувач звинуватив банк в пособництві шахраям.

Через деякий час в коментарях до посту відповів представник «ПриватБанку». Він заявив наступне:

банк ніколи не вимагає від своїх користувачів секретних даних карти;

банк ніколи не дзвонить користувачам для проходження будь-якої процедури;

користувач ні в якому разі не повинен повідомляти третім особам секретні дані своєї карти.

Але, як показує практика, багато користувачів не хочуть розуміти прописних істин і вважають за краще діяти всупереч рекомендаціям фахівців.