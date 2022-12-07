Що подарувати батькам на Різдво?

Різдво – це тихе і абсолютно сімейне свято, яке має безліч традицій і різної атрибутики. І найчастіше цього дня сім’я збирається за одним великим столом, проводячи час разом із найближчими та обмінюючись з ними подарунками. Подарунки на Різдво можуть бути абсолютно різними, і якщо ви хочете вибрати для своїх батьків щось ексклюзивне, то найкращим рішенням буде замовити для них сертифікат на враження від bodo. Спеціально для вас ми вирішили виділити парочку з таких сертифікатів, які точно підійдуть вашим батькам.

SPA у темряві

Похід у спа салон – це не просто можливість трохи розслабитися, але це ще й може стати чудовим побаченням. Тож якщо ви подаруєте подібний сертифікат своїм батькам, то вони чудово проведуть час удвох та ще й отримають цілий комплекс різноманітних процедур. Повірте, подібне проведення часу оцінить і мама, і тато, а значить презент їм точно сподобається!

Сімейна фотосесія

Як ми вже говорили вище, Різдво – це свято сімейне, а значить і подарунки повинні так чи інакше стосуватися вашої родини. То чому б не організувати цілу фотосесію, після якої залишається багато гарних кадрів для вашого сімейного альбому та соціальних мереж? Разом з батьками та іншими членами вашої родини ви можете приміряти різні образи та зробити багато яскравих фото у професійній студії, ну а потім також усі разом будете із задоволенням розглядати отриманий результат.

Прогулянка конями

Ще один варіант розваги, який може сподобатися вашим батькам, особливо якщо вони досить молоді та активні. Така прогулянка можлива будь-якої пори року, так що мама і тато зможуть вибрати відповідний день і вирушити на таке романтичне побачення. Можете не сумніватися, вони отримають задоволення і від самої поїздки, і від спілкування з цими розумними і чудовими тваринами.

Вечеря в італійському ресторані

Ваші батьки точно заслужили похід в ресторан, де мама зможе нарешті не думати про готування, ну а тато спробувати як улюблені, так і зовсім нові для нього страви. Італійська кухня у своєму роді універсальна, адже її страви подобається фактично всім, так що в меню ваші батьки точно зможуть знайти саме ті позиції, які їх зацікавлять і які вони захочуть скуштувати.

Купання у чані

Різдво хоч і світле свято, але цього зимового дня завжди досить прохолодно і так і хочеться поринути у щось тепле. Тож якщо ви подаруєте батькам можливість викупатися у чані з гарячою водою, то вони точно розглянуть цю пропозицію! Подібна процедура подарує їм багато приємних емоцій і також позитивно позначиться на їхньому здоров’ї, що безумовно є приємним бонусом.

Майстер-клас молекулярної кухні

Багато хто хоч раз чув таке поняття, як молекулярна кухня, але мало хто уявляє як виглядають ці страви і в чому їхня особливість. І якщо ваші батьки люблять пробувати і дізнаватися про щось нове, то вам точно варто подарувати їм сертифікат на подібний майстер-клас. Там їх навчать, як приготувати ту чи іншу молекулярну страву, і вони навіть самі зможуть продегустувати те, що у них в результаті вийшло.

Звичайно, найголовніше – це знайти час для посиденьок з батьками цього дня, ну а гарний подарунок стане приємним доповненням!