Як вибрати інструменти для ремонту мобільних телефонів: поради новачкам і не тільки

Немає різниці, чи ви майстер-початківець, чи досвідчений спеціаліст з ремонту телефонів, в будь-якому випадку крім знань знадобляться ще й хороші інструменти. І якщо професіонал легко орієнтується серед усіх цих приладів, то новачок може розгубитися. Різноманітне паяльне обладнання https://gsm-komplekt.ua/ua/category/oborudovanie-dlya-pajki/, пристрої для тестування та регуляції, викрутки, аксесуари — і це лише базовий перелік того, що точно буде потрібно. Перерахуємо найнеобхідніші інструменти, без яких навіть найпростіший ремонт телефонів буде неможливим.





Базові інструменти для ремонту електроніки та нюанси їх вибору

В продажі є різноманітні набори інструментів, які вже містять базовий перелік обладнання. Скласти такий набір можна й самостійно орієнтуючись на конкретні моделі телефонів, чи іншої техніки, яку ви хотіли б ремонтувати. В будь-якому випадку точно знадобиться наступне:

Ручні інструменти. Це класичний набір різноманітних дрібниць: викрутки, скальпель, пінцети, олівці-гумки, тримачі, які надійно фіксують плату. Варто розуміти, що практично кожен з цих інструментів слід купувати в кількох екземплярах, тобто різної форми та розміру. Паяльна станція https://gsm-komplekt.ua/ua/category/termovozdushnye-pajalnye-stancii/. Це один з найважливіших приладів для ремонту електроніки. Якщо плануєте паяти маленькі мікросхеми, то краще обирати модель з феном та екраном. Так простіше регулювати температуру. Деякі ПС комплектуються паяльником і це хороший вибір, адже докуповувати його окремо буде дорожче. Блоки живлення. Це обладнання пригодиться, якщо телефон повністю розряджений або ж акумулятор вийшов з ладу. Обирайте блок за наступними параметрами: по вихідній напрузі мінімум 0-15 Вольт, по струму — мінімум 1 Ампер. Обов’язково повинні бути світлові індикатори. Збільшувальні прилади. Лупи різної потужності, а для професійної діяльності обов’язково мікроскоп. Без цього обійтися складно навіть якщо у вас відмінний зір. Вимірювальні прилади. Одного досвіду, щоб поставити “діагноз” телефону, буде недостатньо. Слід купити вимірювальні прилади такі як мультиметр, який виявляє технічні неполадки. Осцилограф, який вимірює різноманітні сигнали та показує робочі амплітуди тощо.

Знадобляться й різноманітні додаткові аксесуари: окуляри, ящики для інструментів, дозатори для рідин, різноманітні жала для паяльних станцій https://gsm-komplekt.ua/ua/category/zhala-dlja-pajalnikov-i-pajalnyh-stancij/ тощо.

Супутні рекомендації щодо вибору обладнання для ремонту телефонів

Щоб вигідно купити інструменти для ремонту мобільних телефонів для початку слід промоніторити багато різних магазинів, продавців, порівняти ціни та характеристики товару. Зверніть увагу на наступне:

вибирайте відомі бренди, які мають хорошу репутацію. Наприклад, серед паяльних станцій популярністю користуються бренди KADA, Baku, Lukey та інші;

звертайте увагу на характеристики обладнання, наприклад чи є воно антистатичним;

орієнтуватися треба на відгуки та рекомендації більш досвідчених спеціалістів, їх можна почитати на спеціальних чатах, форумах, чи навіть безпосередньо на сайтах профільних інтернет-магазинів.

Враховуючи ці рекомендації ви зможете мінімізувати помилки вибираючи як перші свої інструменти, так і поповнюючи вже наявний арсенал.