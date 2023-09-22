Выбираем клавиатуру и адаптер для ноутбука правильно

Незаменимых нет – это точно про детали ноутбука, ведь в 95% случаев устранить неисправность компьютера можно, поменяв запчасть. Где искать комплектующие для ноутбука, если случилась поломка? В специализированном магазине, например, Notebook Battery. Для поиска запчасти даже выходить никуда не нужно, ведь это сайт интернет-магазина. Если нужна новая клавиатура – перейдите на страницу https://notebook-battery.com.ua/keyboard. В магазине можно найти и другие комплектующие к ноутбукам.

Как заменить клавиатуру на ноутбуке

Клавиши компьютера рассчитаны на высокую нагрузку и выдерживают 7-10 млн. нажатий – этого должно хватить на весь срок использования ноута. Однако чаще всего клавиатура ноутбука выходит из строя не из-за износа, а по причине неаккуратного обращения: внутрь попала жидкость или скопились крошки еды и грязь, слишком сильно лупили по клавишам и т.п. Если пыль и грязь можно удалить, то вырванные «с мясом» кнопки или сгоревшие микросхемы ремонтировать не имеет смысла: проще, а иногда и дешевле заменить все устройство ввода.

Параметры выбора новой клавиатуры

К выбору клавиатуры для лэптопа по сравнению со стационарным компьютером предъявляются более строгие требования. Дело в том, что это встроенная клавиатура: ноутбук придется разбирать, чтобы заменить запчасть. Поэтому важно, чтобы новая деталь по габаритам и другим параметрам не отличалась от штатной клавиатуры.

Характеристики, по которым выбирают клавиатуру для лэптопа:

бренд и модель компьютера: главный параметр, соответствие которому гарантирует совместимость детали;

партийный и серийный номер: указывается на обратной стороне запчасти;

фрейм: пластиковая рамка, которая обрамляет панель клавиш. Выпускаются клавиатуры с фреймом и без;

расположение и тип коннектора шлейфа: нужно учитывать для корректного подключения устройства ввода.

Для максимально удобного пользования клавиатурой также важны:

особенности топкейса: top case – это рабочая панель устройства ввода, на которой расположены кнопки, тачпад и palm rest – поверхности по бокам от тачпада, на которых лежат кисти рук во время работы за ноутом;

раскладка: украинские, английские, русские буквы на кнопках;

поверхность: глянцевые или матовые клавиши;

наличие подсветки: клавиатура с подсветкой стоит дороже, однако ей удобно пользоваться в ночное время.

Как выбрать подходящий зарядник для лэптопа

Если без клавиатуры пользоваться ноутбуком хоть и неудобно, но возможно, то без блока питания даже исправный лэптоп проработает 3-4 часа, пока хватит заряда батареи, и выключится. А учитывая, что литиевому аккумулятору нельзя долго находиться в разряженном состоянии, чтобы не потерять емкость, то поиск новой зарядки – дело первостепенной важности.

Как определить, что проблема в адаптере

Зарядка для ноутбуков – это небольшой пластиковый коробок с вилкой на конце с одной стороны и штекером для подключения к компьютеру – с другой. Если блок питания выходит из строя, ноут не заряжается, а когда батарея разряжена, то и не включается.

Неисправность можно определить и по внешнему виду адаптера: вздутому корпусу, поврежденному кабелю, оголенным проводам. Ни в коем случае нельзя пользоваться зарядкой, если ощущается горелый запах. В этом случае поможет замена блока питания, причем, чем скорее, тем лучше.

Блок питания: на что обращать внимание

Проще всего выбрать оригинальный зарядник, ведь для этого достаточно знать только марку и серию лэптопа. Совместимая зарядка для ноутбука должна соответствовать параметрам старого блока питания, который был в комплекте с компьютером. Самые важные характеристики указаны на этикетке зарядного устройства:

тип штекера: в большинстве ноутбуков используются круглые коннекторы с отверстием по центру. Зарядку подбирают по внутреннему и внешнему диаметрам штекера;

INPUT, или напряжение на входе: соответствует 110 – 240 V;

OUTPUT, выходное напряжение: в диапазоне от 15 V до 24 V, зависит от модели ноута.

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