Гроші “розчинились” у повітрі: зняття готівки у Monobank закінчилось втратою круглої суми

На сайті Мінфін з’явився відгук від клієнта українського мобільного банку «Монобанк», у якого дивним чином зникли 15000 гривень з карти. Він вирішив зняти готівку зі свого рахунку через банкомат банку «Акорд», однак гроші не були видані, хоч і списали з аккаунта.





Детальний опис випадку

Користувач виклав у своєму відгуку повний опис дивної ситуації, яка викликає безліч питань. У квітні він вирішив зняти гроші зі свого рахунку в «Монобанку» через банкомат «Акордбанк», який знаходиться в Одесі. Запитавши видачу 15000 гривень, клієнт став чекати грошей, проте вони не з’явилися з віконця. Порахувавши, що стався збій, він перевірив рахунок і побачив, що зазначена сума з карти зникла, однак видача купюр не відбулася. Користувач відразу ж почав дзвонити в різні інстанції, а саме:

на «гарячу лінію» «Монобанку»;

у підтримку банку «Акорд»;

в представництво платіжної системи Visa в Колорадо.

«Монобанк» відповів клієнту стандартною фразою – чекайте, ми розберемося в ситуації. Попросили чекати до 28 квітня, коли прийде відповідь від платіжної системи. У «Акорд» заявили, що потрібно почекати інкасації банкомату, яка відбудеться тільки 6 травня. У підтримці Visa заявили, що перевірять інформацію і зв’яжуться з клієнтом.

В результаті розв’язка була невтішною. У «Монобанку» і після 28 квітня заявили, що нічим допомогти не можуть, тому що чекають відповіді від Visa. У Visa заявили, що до 24 квітня включно ніяких збоїв в системі не відбувалося, тому проблему потрібно вирішувати в банку, якому належить банкомат. У «Акорд» заявили, що 6 травня сталася інкасація пристрою і зайвих грошей там не виявлено.

Тепер користувач не знає, куди звертатися для вирішення проблеми, і впевнений, що у нього вкрали 15000 гривень.