Які найбільш популярні види чохлів: найкращі 4 варіанти

Сучасні виробники мобільних аксесуарів пропонують безліч варіантів чохлів у цікавих колірних палітрах, а також, виготовлених із різних матеріалів. Однак, розберімося із тим, яких видів найчастіше обирають чохли для смартфонів.

Бампери

Це чохли у вигляді рамок, які встановлюються по периметру смартфона та надійно захищають його корпус. Цей універсальний варіант аксесуара обирають ті, хто не хоче ховати цікавий дизайн свого мобільного пристрою. До переваг такого чохла варто віднести:

Компактні розміри та невелика вага.

У разі падіння гаджета, чохол здатен його надійно захистити.

У деяких моделей може бути внутрішня металева рамка, яка суттєво покращує його захисні властивості.

Ви зможете зручно користуватися смартфоном, адже бічні клавіші пристрою не будуть приховані.

Однак, зверніть увагу, що такі кейси, як правило не протиударні та потребують додаткової комплектації захисним склом, щоб підвищити рівень захисту.

Накладки

Ці аксесуари кріпляться на задню панель девайса та чудово захищають боковини. Завдяки невисокій вартості, ви можете регулярно оновлювати такий аксесуар, підкреслюючи свій смак. До основних переваг чохлів-накладок відносять надійний захист задньої та бічної частини, легка установка жодних змін у розмірах пристрою.

Для динаміка, сенсорів та кнопок є спеціальні отвори, що дозволяють пристрою легко керувати заданими командами. Ці чохли також не мають додаткового захисту екрана та потребують купівлі скла.

Книжки

Такі аксесуари надійно захищають смартфон із різних боків, у тому числі та на екрані. Для виготовлення часто використовують екошкіру, що виглядає досить сильно та привабливо. До плюсів такого захисного кейсу варто віднести максимальний захист пристрою з усіх боків, наявність ніжки для підставки (є не у всіх моделях). Додатково, такі аксесуари оснащуються кишенями для візиток на банківських карт.

Фліпи

Цей варіант захисного аксесуара нагадує книжку, однак у цьому варіанті кейсу, смартфон буде розташовуватися вертикально. Для багатьох користувачів такий варіант є більш зручним у користуванні. До переваг цієї моделі варто віднести:

Підвищений рівень захисту завдяки приховуванню усіх частин смартфона.

Оснащення магнітними застібками, що гарантує зручність використання

За необхідності цей аксесуар трансформується у підставку.

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