Українцям назвали автомобілі, за які доведеться заплатити великий податок

В цьому році в липні місяці місцеві бюджети були наповнені транспортним податком на суму 5.9 млн гривень від фізичних осіб. А з періоду 1 січня і до кінця липня включно до бюджету надійшло 37 млн ​​гривень від громадян України, в яких в арсеналі розкішні авто. Дана інформація була офіційно озвучена Державною податковою службою.





248 моделей автомобілів підлягають оподаткуванню. У списку представлені наступні марки авто:

AstonMartin;

Audi;

Bentley;

BMW;

Cadillac;

Chevrolet;

Ferrari;

Jaguar;

Lamborghini;

LandRover;

Lexus;

Maserati;

Mclaren;

Mercedes-Benz;

Rolls-Royce;

Tesla;

Porsche.

25 тисяч гривень – сума транспортного податку за кожний автомобіль.

Якщо вартість автомобіля перевищує 2.25 млн гривень на автомобільному ринку (а це відповідає 375 розмірам мінімальної заробітної плати), і вік машини не старше 5 років від року випуску, то громадяни України зобов’язані оплачувати даний збір. Про це нагадує Державна податкова служба.

Для зручності розрахунку вартості авто, Міністерство економіки розробило спеціальний калькулятор, який діє на офіційному сайті. Ним можуть скористатися авто-власники.

Міністерством фінансів, в зв’язку з ростом «мінімалки» і зростанням цін на авто (саме тих, які підлягають оподаткуванню), було зроблено пропозицію: знизити «планку» до 200 «мінімалок». Це зобов’яже українців платити податок за розкішні автомобілі, які коштують від 1.2 млн гривень.