Сколько стоит разработка портала для b2b

У компаний, работающих в секторе b2b, особые требования к сайтам, их возможностям, юзабилити и дизайну. Разработка b2b портала серьезная задача, к которой нужно подойти с пониманием потребностей, специфики бизнеса и максимально четким представлением о цене.

От понимания того, сколько будет стоить разработка b2b портала зависит финансовая стабильность, рентабельность бизнеса. До того как говорить о цене, давайте разберемся с основным понятием.

Что такое b2b портал и в чем его особенности

B2b портал — это тип интернет-магазинов или бизнес сайтов, которые ориентированные на продажу товаров или услуг от одной компании другой. Это определяет целый ряд особенных требований к возможностям, юзабилити, дизайну и технологической основе сайта:

Каталог продукции. Это одна из ключевых частей любого b2b сайта. Каталог должен быть удобным для поиска нужной информации о товарах, которые продаются оптовыми партиями. В каталоге должны быть качественные фото, информация о характеристиках товаров, ценах и доступности.

Возможности для управления заказами. Современные b2b сайты должны иметь функционал для управления заказами.

Функции для персонализации. Контент на таких сайтах может адаптироваться под группу клиентов или даже одного конкретного клиента.

Готовые интеграции с CRM та ERP системами. Подключение к системам для управления отношениями с клиентами и планирования ресурсов предприятия поможет сделать бизнес эффективнее и прибыльнее, принимать оптимальные решения.

Инструменты для управления ценами. Платформа, на которой создается b2b портал, должна обеспечивать возможности для быстрой переоценки товаров, управления скидками, создания разных цен для определенных категорий покупателей.

Многоуровневая авторизация. Обязательно предусмотреть разный уровень доступа для разных групп клиентов.

Инструменты для онлайн консультаций и поддержки. Цикл принятия решения в b2b может быть намного дольше. Поэтому важно, чтобы клиенты могли задать вопрос и получить консультацию онлайн.

Безопасность. Через b2b порталы проходят большие объем сделок на крупные суммы. Это значит, что безопасность данных и самого сайта должна быть на высоком уровне.

Кроме того есть несколько требований, общих для всех сайтов, включая b2b порталы. Основные среди них это: современный, лаконичный дизайн, адаптивность дизайна и быстрая загрузка всех страниц. Все это определяет цену.

B2b порталы — один из сложных и дорогостоящих типов сайтов. Цена на их разработку разнится очень существенно. Как правило, цену на разработку веб-студии даже не указывают на своих сайтах. В большинстве случаев цена такого сайта не меньше 1000 USD.

От чего зависит цена разработки b2b портала

На конечную цену влияет сразу несколько факторов. Основные среди них: пожелания клиента, специфика бизнеса, платформа, на основе которой создается b2b интернет-магазин или портал и пр.

Есть несколько основных составляющих цены. Поговорим о них подробнее:

Дизайн. Он может быть индивидуальным или шаблонным. Как показывает практика, даже современные шаблонные дизайны при определенной настройке и изменениях отлично работают для таких проектов. Естественно, использование шаблонного дизайна удешевляет такие проекты.

Функциональность. Этот фактор чуть ли не больше всего влияет на разницу в ценах. Играет роль не только то, какие именно функции для b2b портала нужны в конкретном случае, но и того, предлагает ли платформа готовые решения для всех функций и запросов бизнеса.

SEO-оптимизация. Сайты из этой категории не всегда ориентированы на широкую аудиторию. Но возможность получить органический трафик лучше не игнорировать, особенно если вы хотите создать оптовый интернет-магазин. Для таких проектов трафик из Google очень важное преимущество. Поэтому важно, чтобы при разработке были предусмотрены все инструменты для поисковой оптимизации.

Адаптация под мобильные устройства. Целевая аудитория оптовых интернет-магазинов и других сайтов сегмента b2b также пользуется мобильными устройствами. Поэтому очень важно чтобы у нее была возможность просматривать сайт с мобильных.

Есть ли возможности для разумной экономии при создании b2b портала? Да. Выбирая SaaS платформы для создания интернет-магазинов, вы получите уже работающий, отвечающий всем требованиям бизнеса b2b интернет-магазин на основе готовых решений. Одним из лучших вариантов в таком случае будет платформа Shop-Express, которая предлагает уже готовый базовый функционал для продаж. Это полностью украинская разработка, она уже показала себя на рынке, а сама компания даже в сложные времена выстояла и развивается.