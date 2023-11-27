Сколько стоит разработка портала для b2b

У компаний, работающих в секторе b2b, особые требования к сайтам, их возможностям, юзабилити и дизайну. Разработка b2b портала серьезная задача, к которой нужно подойти с пониманием потребностей, специфики бизнеса и максимально четким представлением о цене.
От понимания того, сколько будет стоить разработка b2b портала зависит финансовая стабильность, рентабельность бизнеса. До того как говорить о цене, давайте разберемся с основным понятием.
Что такое b2b портал и в чем его особенности
B2b портал — это тип интернет-магазинов или бизнес сайтов, которые ориентированные на продажу товаров или услуг от одной компании другой. Это определяет целый ряд особенных требований к возможностям, юзабилити, дизайну и технологической основе сайта:
- Каталог продукции. Это одна из ключевых частей любого b2b сайта. Каталог должен быть удобным для поиска нужной информации о товарах, которые продаются оптовыми партиями. В каталоге должны быть качественные фото, информация о характеристиках товаров, ценах и доступности.
- Возможности для управления заказами. Современные b2b сайты должны иметь функционал для управления заказами.
- Функции для персонализации. Контент на таких сайтах может адаптироваться под группу клиентов или даже одного конкретного клиента.
- Готовые интеграции с CRM та ERP системами. Подключение к системам для управления отношениями с клиентами и планирования ресурсов предприятия поможет сделать бизнес эффективнее и прибыльнее, принимать оптимальные решения.
- Инструменты для управления ценами. Платформа, на которой создается b2b портал, должна обеспечивать возможности для быстрой переоценки товаров, управления скидками, создания разных цен для определенных категорий покупателей.
- Многоуровневая авторизация. Обязательно предусмотреть разный уровень доступа для разных групп клиентов.
- Инструменты для онлайн консультаций и поддержки. Цикл принятия решения в b2b может быть намного дольше. Поэтому важно, чтобы клиенты могли задать вопрос и получить консультацию онлайн.
- Безопасность. Через b2b порталы проходят большие объем сделок на крупные суммы. Это значит, что безопасность данных и самого сайта должна быть на высоком уровне.
Кроме того есть несколько требований, общих для всех сайтов, включая b2b порталы. Основные среди них это: современный, лаконичный дизайн, адаптивность дизайна и быстрая загрузка всех страниц. Все это определяет цену.
B2b порталы — один из сложных и дорогостоящих типов сайтов. Цена на их разработку разнится очень существенно. Как правило, цену на разработку веб-студии даже не указывают на своих сайтах. В большинстве случаев цена такого сайта не меньше 1000 USD.
От чего зависит цена разработки b2b портала
На конечную цену влияет сразу несколько факторов. Основные среди них: пожелания клиента, специфика бизнеса, платформа, на основе которой создается b2b интернет-магазин или портал и пр.
- Есть несколько основных составляющих цены. Поговорим о них подробнее:
- Дизайн. Он может быть индивидуальным или шаблонным. Как показывает практика, даже современные шаблонные дизайны при определенной настройке и изменениях отлично работают для таких проектов. Естественно, использование шаблонного дизайна удешевляет такие проекты.
- Функциональность. Этот фактор чуть ли не больше всего влияет на разницу в ценах. Играет роль не только то, какие именно функции для b2b портала нужны в конкретном случае, но и того, предлагает ли платформа готовые решения для всех функций и запросов бизнеса.
- SEO-оптимизация. Сайты из этой категории не всегда ориентированы на широкую аудиторию. Но возможность получить органический трафик лучше не игнорировать, особенно если вы хотите создать оптовый интернет-магазин. Для таких проектов трафик из Google очень важное преимущество. Поэтому важно, чтобы при разработке были предусмотрены все инструменты для поисковой оптимизации.
- Адаптация под мобильные устройства. Целевая аудитория оптовых интернет-магазинов и других сайтов сегмента b2b также пользуется мобильными устройствами. Поэтому очень важно чтобы у нее была возможность просматривать сайт с мобильных.
Есть ли возможности для разумной экономии при создании b2b портала? Да. Выбирая SaaS платформы для создания интернет-магазинов, вы получите уже работающий, отвечающий всем требованиям бизнеса b2b интернет-магазин на основе готовых решений. Одним из лучших вариантов в таком случае будет платформа Shop-Express, которая предлагает уже готовый базовый функционал для продаж. Это полностью украинская разработка, она уже показала себя на рынке, а сама компания даже в сложные времена выстояла и развивается.
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