Холодильники Haier 3D серії. 5 корисних функцій, які повинен мати сучасний холодильник

Скільки корисних функцій холодильників ви можете назвати? Скоріше за все, одну — довше зберігати продукти. А що, якщо сюди додати захист від бактерій, економію електроенергії і навіть інтелектуальне налагодження температури? Розберемо кілька цікавих функцій трьохдверних холодильників серії 3D від світового лідера на ринку побутової техніки — компанії Haier.

Холодильник є одним з найважливіших предметів техніки в кожному будинку. Він займає центральне місце на кухні і зберігає запаси їжі, які є запорукою здорової та поживної дієти. Тому при виборі холодильника ми враховуємо кілька важливих моментів:

Енергоефективність

Холодильник працює постійно, тому важливо вибрати модель з високою енергоефективністю. Це допоможе заощадити електроенергію та гроші. На енергоефективність холодильника вказується клас енергоспоживання. Чим вище клас, тим менше електроенергії споживає пристрій.

Звуки

Холодильник не повинен створювати надмірного шуму, особливо якщо у вас кухня-студія, наприклад. Виробники часто вказують рівень шуму холодильника в технічних характеристиках товару. На це варто звертати увагу.

Комфорт

Холодильник повинен бути зручним у використанні: починаючи з об’ємів, і закінчуючи дизайном поличок. Тож, як у ці вимоги вписуються холодильники Haier 3D? Давайте розберемося з їх функціями.

Функція 1. Просторість і місткість

Холодильники Haier 3D мають внутрішній об’єм в середньому 400 літрів! Внутрішнє організаційне рішення холодильника вражає своєю комфортабельністю, ефективністю та продуманою структурою.

Ультратонкі стінки дозволяють збільшити корисний об’єм холодильника. А освітлення Daylight рівномірно освітлює вміст камери, полегшуючи пошук продуктів, навіть при повному завантаженні.

Холодильники Haier поєднують в собі стильний дизайн та ефективне використання простору. Полички холодильника виготовлені з безпечного загартованого скла, що робить пристрій не тільки стильним, але й надзвичайно надійним. Цей матеріал полегшує процес очищення, забезпечуючи тривалу експлуатацію.

Функція 2. Енергозберігаючі технології: розумне управління та економія фінансів

Компанія Haier використовує передові рішення для енергозбереження та оптимізації використання електроенергії. Системи No Frost та Fresher Shield не лише забезпечують стабільну температуру всередині холодильника, але й запобігають утворенню льоду та інею, що заважають ефективному охолодженню продуктів. Це допомагає знизити споживання електроенергії на 30%.

Додатково, конструкція морозильної камери дозволяє відкривати ящики на металевих напрямних на 90% довжини, не відчиняючи всю морозильну камеру, що сприяє утриманню холодного повітря всередині та зменшує витрати електроенергії.

Функція 3. Активний захист від бактерій та збереження свіжості

Система Active Bacteria Treatment (ABT) використовує іонізатор для ефективного знищення бактерій та мікробів всередині холодильника. Технологія Total No Frost Air Surround забезпечує рівномірний розподіл холодного повітря по всій камері. Це дозволяє тримати продукти свіжими довше та запобігає змішуванню запахів. Технологія Humidity Zone створює ідеальні умови для зберігання фруктів і овочів, збільшуючи вологість, тоді як My Zone дозволяє користувачам налаштовувати температуру в залежності від власних потреб.

Функція 4. Керування за допомогою смартфона: нові горизонти

Можливість управління роботою холодильника за допомогою мобільного застосунку hOn відкриває широкі можливості для дистанційного керування. Контроль температури, функцій, діагностика та індивідуальне налаштування роботи забезпечують зручність та ефективність користування.

Haier 3D — це не просто холодильник, це інтелектуальна система для збереження продуктів, що вирізняється високою надійністю, розширеним функціоналом та привабливим дизайном.

Функція 5. Потужний інверторний компресор Dual Inverter

Одна із важливих особливостей Haier – використання інверторного компресора Dual Inverter. Ця інноваційна технологія дозволяє регулювати інтенсивність роботи компресора відповідно до актуальних потреб, що призводить до значного зменшення споживання електроенергії та шумових вібрацій (37 дБ). Це означає, що навіть на найменшій кухні холодильник не заважатиме вам комфортно проводити час наодинці або поруч із рідними.

Холодильники Haier поєднують в собі інновації, стильний дизайн, технології енергозбереження та довговічність, що підтверджують декілька сертифікатів від німецького дослідного інституту VDE. Все це робить холодильники ідеальними для сучасного споживача, який цінує комфорт та надійність у побуті,

Haier Group, заснована в 1984 році в Китаї, утримує статус лідера ринку протягом 14 років. З понад 160 представництвами у світі та продажами на понад ніж 200 ринках.