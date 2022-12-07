Чому підвищується вологість у квартирі та як із цим боротися

Неприємний запах, грибок на стінах і стелі, викликані підвищеною вологістю у квартирі, стають справжньою проблемою. Окрім матеріальних збитків вони завдають чималої шкоди здоров’ю, а тому потребують прийняття жорстких мір з їх усунення.

Чому з’являється вологість у квартирі

Оптимальними показниками вологості повітря в приміщенні вважається 40—60%. Але нерідко в холодну пору року, а особливо зараз, важко підтримувати її на цьому рівні через високу вологість зовнішнього повітря і недостатню інтенсивність опалення. Слабкий обігрів осель – не єдина причина підвищення вмісту води у повітрі. Також це спричиняє:

наявність поблизу будинку водойми;

низька ефективність вентиляційної системи;

незадовільний стан гідроізоляції, що особливо актуально для квартир на першому й останньому поверсі, а також кутових;

проблеми із трубами у сусідів, що викликає підтоплення.

Сьогодні як ніколи важливо подбати про те, як знизити вологість у квартирі. Адже стале її підвищення стає причиною:

псування шпалер, меблів, постійної вологості одягу та постільної білизни;

формування чорної плісняви на стінах і стелях, особливо у ванній кімнаті та на кухні;

зниження імунітету, підвищення частоти розвитку респіраторних захворювань та алергічних реакцій, навіть бронхіальної астми.

Що робити аби подолати проблему

Найефективнішим рішенням для усунення надмірної вологості повітря у квартирі або власному будинку стає придбання осушувача. Це кліматична техніка, яка внаслідок пропускання повітря через себе і його охолодження видаляє з повітря зайву вологу і збирає її у спеціальну ємність. Але важливо правильно підібрати осушувач повітря, щоб він відповідав усім потребам і при цьому був надійним і довговічним.

Як показує практика, найкраще для побутових умов підходять моделі Aircond D-12L та Maxton 12a, які видаляють 12 і 13 л води за добу відповідно. Ці осушувачі повітря не підведуть навіть через декілька років і при цьому відрізняються високими показниками енергоефективності. Внаслідок використання спеціальних шумоізолюючих матеріалів їх роботу майже нечутно, тому можна не хвилюватися за спокійний сон. Наявність додаткових функцій, наприклад, іонізації повітря та сушіння білизни, робить прилад ще більш корисним надбанням.

Купити осушувач повітря із 3-річною офіційною гарантією можна в магазині «Осушувачі». Спеціалісти компанії надають професійні консультації з вибору кліматичної техніки за телефонами (067) 831-82-62, (099) 554-17-19.