Ліга чемпіонів: аналіз груп A та B

Зовсім скоро стартує основний етап головного клубного турніру у футболі – Ліги чемпіонів. Після того як відбулось жеребкування квартетів, кожен вболівальник намагається прикинути приблизні шанси кожної з команд на успіх. Цим самим займемось і ми. У цьому матеріалі ми обговоримо групи A та B.

Група A: «Баварія», «Манчестер Юнайтед», «Копенгаген», «Галатасарай»

Ця група включає в себе лідерів касових зборів та зірок, що привертають увагу. Гравець «Баварії» Гаррі Кейн повертається до Англії, щоб зіграти проти «Манчестер Юнайтед», команди, яка довго претендувала на колишнього нападника «Тоттенхема». Замість нього «Юнайтед» підписав молодого гравця «Аталанти» Расмуса Хойлунда, і гравець збірної Данії отримає шанс зіграти проти свого першого клубу, «Копенгаген», оскільки датські чемпіони також потрапили в групу А разом з «Юнайтед» та «Баварією».

Чемпіони Туреччини – «Галатасарай доповнюють групу». Маючи у своєму складі таких нападників, як Мауро Ікарді, Дріс Мертенс та Вільфрід Заха, вони будуть небезпечним суперником.

«Манчестер Юнайтед» обережно ставитиметься до «Копенгагена» та «Галатасарая», оскільки раніше вони зазнали поразки від обох команд на стадії групи. Однак головний акцент у цій групі – протистояння «Баварії» та «Юнайтед», повтор фіналу 1999 року, коли «Юнайтед» виграв 2-1. Перший матч запланований уже на перший тур. Букмекерська компанія Мостбет вже почала прийом ставок на це протистояння.

Зустрічі будуть центруватися навколо дуелі Кейн проти Хойлунда, протистояння тренерів Томаса Тухеля проти Еріка тен Хага та відновлення європейського протистояння, яке призупинилося після того, як «Баварія» вибила «Юнайтед» під керівництвом Девіда Мойєса в чвертьфіналі 2013-14.

Матч, що варто побачити: «Баварія» проти «Манчестер Юнайтед»

Ці два європейські гіганти мають дев’ять титулів Ліги Чемпіонів на двох (шість разів «Баварія», три рази «Юнайтед»). Однак, команди перебувають на різних етапах розвитку. Перехід Кейна до «Баварії» робить їх реальною загрозою для «Манчестер Сіті», а «Юнайтед» ще перебуває у перехідному періоді під керівництвом тен Хага.

Два матчі проти «Баварії» покажуть, чи зможе «Юнайтед» конкурувати з елітою Європи.

Прогноз: «Баварія», «Манчестер Юнайтед», «Галатасарай», «Копенгаген».

Ймовірно, «Баварія» буде домінувати в групі. Драма розгортається у боротьбі за друге місце. Нестабільність «Юнайтед» може стати проблемою для тен Хага.

Шанси «МЮ» на прохід залежатимуть від результатів у Стамбулі та Копенгагені. Якщо вони програють будь-який з цих матчів, то це буде справжньою боротьбою за вихід до 1/8 фіналу. Слідкуємо і за «Галатасараєм», вони здатні зробити сенсацію.

Група B: «Арсенал», «Севілья», ПСВ, «Ланс»

«Арсенал» повертається до Ліги Чемпіонів вперше за шість років, і команда Мікеля Артети отримала легких суперників.

Хоча «Севілья» є незмінним переможцем Ліги Європи, вони фінішували лише 12-ми в Прімері. Ні ПСВ, ні «Ланс» не виграли своїх національних ліг. ПСВ пройшли в груповий етап, легко обігравши «Рейнджерс» у кваліфікаціях, але їм буде важко конкурувати з «Арсеналом», незважаючи на перемогу 2-0 проти «Канонірів» у груповому етапі Ліги Європи минулого жовтня.

Що стосується «Ланса», то вони лише на мить відстали від перемоги в Лігу 1 минулого сезону, відставши лише на одне очко від чемпіонів «Пари Сен-Жермен», але вони втратили свого топ-бомбардира минулого сезону, Луїса Опенда, який перейшов до «РБ Лейпциг» цього літа.

Якщо «Арсенал» покаже себе належним чином, вони мають всі шанси виграти в групі B та зайняти місце серед посіяних команд у 1/8 фіналу.

Матч, що варто побачити: «Севілья» проти «Арсеналу»

Незважаючи на слабкий фініш «Севільї» в Прімері минулого сезону, вони мають європейський досвід, вигравши сім титулів Ліги Європи за 17 років. Їх досвід у Лізі Чемпіонів не такий успішний, але без сумніву вони бажають поборотися з «Арсеналом» за перше місце в групі.

Якщо «Севілья» переможе в одній з ігор проти «канонірів», інтрига за перемогу в групі може з’явитись.

Прогноз: «Арсенал», «Севілья», «Ланс», ПСВ

Під керівництвом Мікеля Артети «Арсенал» став однією з найсильніших команд АПЛ. Ця група дасть їм можливість набрати європейського досвіду. «Севілья» буде головним суперником Арсеналу за перше місце, але ні ПСВ, ні «Ланс» не мають достатньої сили або резерву, щоб конкурувати. Це битва між «Арсеналом» та «Севільєю», де команда з АПЛ має всі шанси вийти лідером.