Как выбрать телевизор со Smart TV

Большинство людей считают, что телевизор является пережитком прошлого. Но это совершенно не так. Из простого устройства для просмотра ТВ-каналов телевизор давно трансформировался в нечто большее, благодаря технологии Smart TV. Сейчас его смело можно считать устройством 2 в 1, то есть почти полноценной заменой компьютеру. На нем с помощью пульта точно так же можно серфить в интернете, проверять личную почту, заходить в социальные сети, но главная опция — это просмотр любимых фильмов и сериалов без скачивания на устройство. Мы подготовили пару советов по выбору телевизора с функцией Smart TV, чтобы вам было проще сориентироваться.





Доверяйте проверенным брендам

Производители, которые давно на рынке, дорожат своей репутацией. Им просто невыгодно выпускать технику невысокой надежности или плохого качества, так как сарафанное радио разносит все это очень быстро. Тем более, в интернете огромное количество тематических форумов на эту тему и к любому товару, приобретенному через интернет, есть возможность написать отзыв. Даже несколько негативных отзывов ощутимо понижают рейтинг производителя. Бренды, успевшие завоевать любовь и признание в глазах миллионов довольных клиентов по всеми миру, не экономят на качестве сборки и комплектующих.

Самые популярные ОС Smart TV:

Tizen OS. Разработка бренда Samsung, которая устанавливается на телевизорах этого производителя. Tizen OS достаточно простая и интуитивно понятная в управлении. Минус только один — она поддерживает не все кодеки. Для среднестатистического пользователя это не проблема, а вот для продвинутого мы считаем это недостатком. Получается, что некоторые видео с внешней памяти на телевизоре вы не сможете воспроизвести, ну и установить сторонние приложения тоже не выйдет.

WebOS. Это платформа телевизоров LG и она очень похожа на Tizen OS. В качестве фишки можем отметить тот факт, что можно редактировать приложения, то есть влазить в код разработки. Также стоит отметить, что у WebOS само по себе периодически меняется расположение значков на панели.

Android TV. По аналогии со смартфонами, Android TV работает и на телевизорах. Интерфейс простой и понятный, потому что большинство из нас видят его на экране телефона каждый день.

Надеемся, наши советы помогут вам хотя бы немного сориентироваться при выборе телевизора. Опция Smart TV действительно ощутимо расширяет возможности техники.