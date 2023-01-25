Як і навіщо користуватися термальною водою

Зневоднення шкіри негативно впливає на її зовнішній вигляд. Серед безлічі зволожувальних засобів одним із найпопулярніших є термальна вода. Її отримують з глибоких термальних та мінеральних джерел, завдяки чому кількість корисних мікроелементів у складі значно більше, ніж в будь-яких інших рідинах. Запропонувати якісну термальну воду може майже будь-яка аптека вашого міста, як правильно вибрати та використовувати її, розповімо детально в цій статті.

Класифікація термальних вод

Класифікація засобів відбувається в залежності від властивостей та складу. За призначенням вони бувають:

Гіпотонічні – підходять навіть для чутливої чи подразненої дерми, містять помірну кількість мінералів. Ізотонічні – за кількістю корисних елементів найбільше схожі із внутрішнім складом організму, використовують для будь-якого типу шкіри. Гіпертонічні – найбільш концентровані за вмістом мінеральних речовин, рекомендовані до використання на жирному типі шкіри.

В залежності від складу термальні води бувають бікарбонатно-натрієвими, сульфатно-бікарбонатними, сірчаними та цинковими, кремнієвими. Засоби з бікарбонатно-натрієвим складом – універсальний засіб, здатний задовольнити потреби будь-якого типу дерми. Сульфатно-бікарбонатна вода – для нормальної та комбінованої.

Особливістю сірки та цинку є властивості підсушення, саме тому термальна вода, насичена цими компонентами, використовується для догляду за жирною шкірою обличчя. Засоби, насичені кремнієм, призначені для фіксації макіяжу завдяки ефекту зміцнення.

Як працює термальна вода для обличчя

Популярність термальної води пояснюється її особливими властивостями:

живить та пом’якшує шкіру;

знімає набряки та запалення;

очищує та захищає від негативного впливу зовнішніх факторів;

забезпечує підтримку рівня гідратації;

пришвидшує регенерацію клітин, запобігає передчасному старінню;

надійно фіксує макіяж, ліквідує відчуття стягнутості та сухості.

Термальні води підтримують природний кислотно-лужний та водно-ліпідний баланс, захищає та освіжає. Саме тому найчастіше цей засіб жінки використовують влітку.

Як вибрати термальну воду в залежності від особливостей шкіри

Термальну воду потрібно вибирати на основі особливостей дерми та її потреб, щоб забезпечити індивідуальний догляд:

Для проблемної, схильної до запалень та висипань, а також для жирної шкіри – засоби, збагачені цинком. Комбінована шкіра – суміші, що містять рослинні екстракти та калій у складі. Суха, схильна до лущення – з вмістом гіалуронової кислоти, насичена корисними мікроелементами. Дуже чутлива шкіра, яка потребує захисту та пом’якшення – термальні води, насичені кремнієм. Нормальний тип – з калієм та натрієм у складі.

Якщо вам важко визначити свій тип шкіри та вибрати засіб, котрий зможе задовольнити всі її потреби – зверніться за консультацією до фахівця.