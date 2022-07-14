3 причини оформити кредитну картку Sportbank

Кредитна карта — це чарівна паличка, що може вирішити більшість ваших проблем у декілька кліків. Сучасні потреби може задовольнити картка Sportbank, яка пропонує вигідний пільговий період та додаткові плюшки як ощадний рахунок для накопичень. Перевагами є безкоштовне оформлення картки, швидка активація через застосунок «Дія» та 0% розстрочки при купівлі товарів.





Кредитний ліміт на всі покупки

Банк пропонує видачу кредитних засобів до 100 тисяч гривень. Ви можете витратити ці гроші за власними бажаннями чи потребами. Умови для отримання картки, які пропонує Sportbank:

заявка на зміну кредитного ліміту оформляється онлайн через застосунок;

щомісячно платити треба хоча б 100 грн — мінімальний платіж;

реальна річна ставка складає від 0,00001 до 121,77% залежно від обраних умов.

Sportbank на власному сайті пропонує використовувати кредитний калькулятор. Встановивши потрібний ліміт та строки повернення кредиту, можете отримати кінцеву суму, яку треба сплатити.

Пільговий період до 62 днів

Перевагою пільгового строку є низька відсоткова ставка. Якщо ви берете, наприклад, кредит на суму 30 тисяч гривень та зобов’язуєтеся повернути гроші протягом двох місяців, то річна ставка складатиме 0,00001%. Як результат — ви повертаєте ті самі 30 тисяч без нарахування додаткових коштів.

Пільговий період робить кредит «кишеньковим». Ви можете скористатися грошима в будь-який зручний для вас момент та мінімізувати ризики боргу за кредитом.

Кешбек до 10% — додаткова вигода для спортсменів

Важливим чинником, що може вплинути на вибір кредитної карти саме Sportbank, є кешбек. Він становить до 10% при купівлі товарів в категорії «Спорт». Наприклад, ви пішли до улюбленого тренажерного залу та сплатили річний абонемент кредитними коштами — віддали 3000 грн. При цьому 300 грн, тобто 10%, повернуться вам.

Додаткові бонуси та вигоду можна отримати завдяки реферальній програмі. Коли ви приводите друга, отримаєте цікаві подарунки від банку. Керуйте своїми грошима через додаток та отримуйте вигоду від цього.