Авто с доставкой из Кореи: ваши преимущества

Приобретение транспортного средства с доставкой из Кореи — это удобно, быстро и недорого. Вы можете купить автомобиль качественной сборки с предустановленным ГБО или дизельными агрегатами по доступной стоимости — на 40 % ниже, чем в своей стране. Разные модели Hyundai, KIA и других брендов подбираются с учетом их дизайна экстерьера, интерьера и технических спецификаций. Окончательная цена авто из Кореи зависит от его особенностей, комплектации.





Подбор автомобиля из Кореи: что изучает эксперт

Приобретение авто под ключ из другой страны — это демонстрация полного доверия исполнителю. Эксперты учитывают пожелания клиентов и при подборе транспортного средства выполняют детальный осмотр, который включает:

внимательное изучение всех элементов салона;

дефектовку кузова для выявления царапин, сколов и других визуальных проблем;

проверку лакокрасочного покрытия с помощью толщиномера;

анализ работы силового агрегата;

тестирование бортовой системы;

проверку работы коробки передач на наличие рывков, посторонних звуков при запуске.

Риски покупки проблемного транспортного средства отсутствуют, поскольку при проверке используется авторская методология. Эксперт внимательно изучает каждый автомобиль перед оформлением документов, отправкой и другими этапами.

Покупка авто из Кореи под ключ и ее специфика

На первом этапе проводится первичная консультация с клиентом. Выявляются пожелания последнего к автомобилю. Затем по заданным критериям подбирается и машина. Обычно учитывают:

комплектацию;

марку и модель;

пробег;

год выпуска;

техническое состояние.

После заключения договора начинается подбор автомобилей. Все машины скрупулезно проверяются по VIN-коду. Важно узнать о ДТП, количестве владельцев, раннем участии в торгах. Все машины с плохой историей сразу отсеиваются. После выставления и оплаты счет-фактуры автомобиль отправляется в вашу страну. Документ включает стоимость лота, комиссию аукциона и транспортировку.

Что дальше: завершающие этапы продажи авто из Кореи

После внесения оплаты автомобиль погружают на эвакуатор и делают фотоотчет для клиента. Машина отправляется до ближайшего морского порта. Перед погрузкой в контейнер эксперты делают еще один фотоотчет. Затем автомобиль отправляется в Украину.

Специалисты оказывают помощь и в сертификации, таможенном оформлении, постановке транспортного средства на учет. Срок доставки автомобиля из Кореи составляет около сорока дней. Приобрести понравившуюся модель можно в кредит или лизинг.

Полноценное сопровождение клиента (от подбора до переоформления и постановки на учет) — главное преимущества оказания услуги под ключ. Вам нужно лишь составить список пожеланий к машине, чтобы оперативно предоставить их исполнителю. Самостоятельная покупка — всегда максимальный риск, поскольку авто не проверяют эксперты. Без посредника можно получить негодный транспорт и потерять внушительную денежную сумму.