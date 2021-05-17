Как выбрать дневной крем для лица?

Красивая, ровная и сияющая кожа лица — это мечта каждой женщины. Но, к сожалению, не у всех от природы такие внешние данные. Добиться ровного тона в большинстве случаев можно только с помощью правильно подобранного ежедневного ухода. Обязательно нужно делать маски, периодически скрабироваться и так далее. Но все же самую важную роль играет дневной крем для лица. На рынке такой большой выбор кремов разных брендов, не говоря уже о составе косметики, так как среди всего этого многообразия определиться? Вместе с экспертами www.yves-rocher.ua мы подготовили пару советов, которые должны вам с этим помочь.





Общие рекомендации

Ориентируйтесь на тип кожи. Для жирного и комбинированного подходят легкие увлажняющие текстуры, для сухого — маслянистые. У большинства женщин разных возрастов кожа страдает от обезвоживания, так что увлажняющие компоненты тоже не будут лишними.

Доверяйте проверенным брендам. Очень редко косметика no name оказывается хорошего качества. Лучше придерживаться среднего ценового сегмента и производителей, которые успели завоевать положительную репутацию на бьюти-рынке.

Попробуйте BB-крем. Помимо ухода, в нем есть компоненты, выравнивающие тон лица. Это очень удобно, так как можно не пользоваться тональным средством.

Разновидности дневного крема для лица

Начнем с увлажняющих сывороток. Они закрывают большую часть потребностей кожи, подготавливая ее к нанесению макияжа. Если у вас часто бывают покраснения и шелушения, в 90% случаев причина в отсутствии достаточного количества влаги в эпидермисе.

Вторая разновидность — это питательные кремы. Исходя из названия ясно, что они питают кожу полезными витаминами и минералами, делая ее более гладкой и шелковистой. Задача питательного крема состоит в восстановлении липидной мантии кожи и защиты ее от сухости, обезвоженности, стянутости, преждевременного старения.

Женщинам в возрасте стоит присмотреться к косметике с маркировкой anti age, так как она направлена на борьбу с возрастными изменениями и замедляет окислительные процессы в клетках эпидермиса. Такой уход визуально сокращает глубину морщин и высветляет пигментные пятна, делая лицо более свежим и молодым.

Если у вас высыпания и акне, то нужна лечебная косметика, обладающая подсушивающим действием. Хорошо подойдут кремы с компонентами глины, календулы, алоэ, огурца и так далее.