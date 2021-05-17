Как выбрать дневной крем для лица?

Красивая, ровная и сияющая кожа лица — это мечта каждой женщины. Но, к сожалению, не у всех от природы такие внешние данные. Добиться ровного тона в большинстве случаев можно только с помощью правильно подобранного ежедневного ухода. Обязательно нужно делать маски, периодически скрабироваться и так далее. Но все же самую важную роль играет дневной крем для лица. На рынке такой большой выбор кремов разных брендов, не говоря уже о составе косметики, так как среди всего этого многообразия определиться? Вместе с экспертами www.yves-rocher.ua мы подготовили пару советов, которые должны вам с этим помочь.
Общие рекомендации
- Ориентируйтесь на тип кожи. Для жирного и комбинированного подходят легкие увлажняющие текстуры, для сухого — маслянистые. У большинства женщин разных возрастов кожа страдает от обезвоживания, так что увлажняющие компоненты тоже не будут лишними.
- Доверяйте проверенным брендам. Очень редко косметика no name оказывается хорошего качества. Лучше придерживаться среднего ценового сегмента и производителей, которые успели завоевать положительную репутацию на бьюти-рынке.
- Попробуйте BB-крем. Помимо ухода, в нем есть компоненты, выравнивающие тон лица. Это очень удобно, так как можно не пользоваться тональным средством.
Разновидности дневного крема для лица
Начнем с увлажняющих сывороток. Они закрывают большую часть потребностей кожи, подготавливая ее к нанесению макияжа. Если у вас часто бывают покраснения и шелушения, в 90% случаев причина в отсутствии достаточного количества влаги в эпидермисе.
Вторая разновидность — это питательные кремы. Исходя из названия ясно, что они питают кожу полезными витаминами и минералами, делая ее более гладкой и шелковистой. Задача питательного крема состоит в восстановлении липидной мантии кожи и защиты ее от сухости, обезвоженности, стянутости, преждевременного старения.
Женщинам в возрасте стоит присмотреться к косметике с маркировкой anti age, так как она направлена на борьбу с возрастными изменениями и замедляет окислительные процессы в клетках эпидермиса. Такой уход визуально сокращает глубину морщин и высветляет пигментные пятна, делая лицо более свежим и молодым.
Если у вас высыпания и акне, то нужна лечебная косметика, обладающая подсушивающим действием. Хорошо подойдут кремы с компонентами глины, календулы, алоэ, огурца и так далее.
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