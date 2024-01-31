У Німеччині конфіскували біткоїнів на 2 мільярди доларів

Йдеться про 50 000 біткойнів – це наразі понад 2 млрд доларів і це рекорд для подібних операцій із криптовалютою.

Що цікаво, операція пов’язана з діями, які були здійснені понад 10 років тому, і тоді 50 000 біткойнів на тлі поточної ціни не коштували нічого. Повідомляється, що справа стосується двох чоловіків віком 37 і 40 років, підозрюваних у тому, що вони керували німецьким порталом movie2k.to до травня 2013 року і витрачали свій прибуток у вигляді криптовалюти.

Сам цей портал жодного стосунку до криптовалюти не мав, як і обвинувачення. Судячи з усього, чоловіків підозрюють у незаконному комерційному використанні творів, захищених авторським правом, тобто в піратстві. Той самий портал movie2k.to у період з 2008 до 2013 року поширив понад 880 000 нелегальних копій фільмів і серіалів.