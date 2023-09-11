Короткий аналіз суперників «Шахтаря» у Лізі чемпіонів

Після жеребкування групової стадії Ліги чемпіонів відомі опоненти головного футбольного клубу України – «Шахтаря». У новому сезоні «Шахтар» отримав цікавих суперників. Головне, що це будуть команди, з якими «гірники» достатньо давно (або й зовсім) не грали. Після декількох років постійних зустрічей з «Реалом», «Інтером» та «Манчестер Сіті», новизна – буде дуже приємною та інтригуючою для вболівальників.

Жереб без сумніву приніс чимало захопливих матчів на горизонті. Виділяються поєдинки між «МЮ» та «Баварією», група смерті під літерою F, матчі, які нагадують минулорічні плей-оф, а також дуже відчутний фарт «Арсеналу».

«Шахтар» зіграє в одному квартеті з такими командами: «Барселона», «Порту» та «Антверпен». Тож давайте трішки детальніше поговоримо про кожного з суперників.

«Барселона»: двічі поспіль не виходила у плей-оф, не зовсім впевнено почала сезон

Хоча «Барселона» і є поточним чемпіоном Іспанії, вони вже два роки поспіль пропускали плей-оф ЛЧ. Більше того, їм в жодному з цих сезонів не вдалось навіть виграти Лігу Європи. Хоча більшість користувачів, які полюбляють онлайн играть на ставках, вважали «блаугранас» чи не головними претендентами на трофей.

Їх недавня перемога в Ла Лізі була переконливою, але фінансові труднощі клубу впливають на можливість придбати нових гравців. З нових обличь можна виділити Оріоля Ромеу та Ілкая Гюндогана. Проте втрати таких зірок, як Усман Дембеле та Жорді Альба, стали суттєвим ударом для команди.

Лідер команди Роберт Левандовський вже висловив свою стурбованість щодо атакувальної гри команди: “Ми маємо показувати якісний футбол. Зараз у нас є проблеми з цим.”

Та незалежно від усього, «Барселона» залишається головним претендентом на перемогу, як у групі загалом, так і в матчах проти «Шахтаря» зокрема.

Був період, коли «гірники» частенько зустрічались з представниками Каталонії. З семи матчів в новітній історії українцям вдалось виграти 2, а ще одного разу «Шахтар» затягнув «Барселону» в овертайм матчу за Суперкубок. Щоправда, гол Педро на 115-й хвилині все-таки залишив донеччан без трофею.

«Порту»: зазнав великих втрат, але завжди був каменем у саду «Шахтаря»

Минулоріч «Порту» відстав від лідера «Бенфіки» лише на пару очок у чемпіонській гонці чемпіонату Португалії. Окрім власне втраченого титулу, клуб ще й був вимушений опинитися у другому кошику при жеребкуванні. У попередньому році під керівництвом Сержіу Консейсау вони завершили свою участь у ЛЧ у 1/8 фіналу, але в групі вони посіли перше місце, обійшовши такі команди як «Брюгге», «Баєр» і «Атлетіко».

Цього сезону «дракони» стартували з трьох поспіль перемог, кожна з рахунком 2:1. Якщо говорити про трансферну активність, тут є підсилення молодими талантами: вінгер Іван Жайме з «Фамалікао», Ніко з каталонської «Барселони», Алан Варела з аргентинського гранда «Бока Хуніорс» та нападник Фран Наварро з «Жил Вісенте», плюс додали до складу захисника з «Аякса» Хорхе Санчеса на правах оренди.

Однак, вони зазнали і значних втрат: Отавіу перейшов до саудівського клубу «Аль-Наср», Діогу Лейте перебрався до «Уніон», а Таремі, нападник, може скоро перейти до «Мілана».

З точки зору історичної ретроспективи, «Порту» завжди був складним суперником для «Шахтаря». Гірники ні разу не перемагали цю португальську команду, маючи на своєму рахунку 2 поразки та 2 нічиї. З одного боку, «Порту» – безумовно складний суперник, з іншого – з цього кошику можна було б отримати і значно більш імениту та зіркову команду.

«Антверпен»: неймовірна перемога в чемпіонаті, дебют в Лізі чемпіонів

Те, що «Антверпен» потрапив до групового етапу ЛЧ, вже є радісною подією для клубу. Вони обійшли грецький АЕК у кваліфікації, але їхній шлях туди був дійсно незвичним.

Вони стали чемпіонами Бельгії вперше за більше ніж шість десятиліть, і це було справжнє драматичне шоу. Все вирішилося у заключному турі, де гралися два ключові матчі: «Антверпен» проти «Генка» та «Брюгге» проти «Юніона».

До 89 хвилини чемпіонський титул здавався недосяжним для них. Але потім відбулось диво: «Брюгге» забив гол, а у паралельній грі ветеран Тобі Алдервейрейлд забив неймовірний м’яч на 90+4 хвилині.

В новому сезоні команда під керівництвом Марка Ван Боммела зібрала 7 очок у 4 матчах. Трансферна активність була націлена на заміну ключових гравців: Гастон Авіла перейшов до «Аякса», Вілліан Пако до «Айнтрахта», а оренда Келвіна Стенгса завершилася.

З «Шахтарем» «Антверпен», звісно ж, раніше не зустрічався.