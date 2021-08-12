Ваш пін змінено: українцям приходять дивні СМС від ПриватБанку
З якою метою фінустанова міняє паролі від карток клієнтів?
Клієнти ПриватБанку в останні місяці все частіше скаржаться на дивні СМС від установи. У повідомленнях йдеться про зміну банком паролю від особистої платіжної картки та надається новий пін-код. З якою ж метою банк змінює паролі без дозволу клієнтів?
Чому ПриватБанк міняє паролі від карток українців?
У ПриватБанку пояснили, що пін-коди користувачів вони змінюють виключно з метою убезпечити кошти на рахунку. До таких заходів працівникам банку доводиться вдаватися, коли у них є підстави вважати, що дані про картку могли потрапити до рук зловмисника.
Наприклад, клієнт міг скористатися банкоматом чи терміналом, на якому пізніше було виявлено стороні предмети, камери тощо. В такому разі негайна зміна паролю – єдиний спосіб захистити рахунки користувача від шахраїв.
Державний банк закликає українців не хвилюватися через раптову зміну паролю. Адже на банкоматах останнім часом все частіше виявляють різноманітні шахрайські пристрої. Особливої популярності в злочинних колах набули скам-пристрої, які встановлюють у роз’єм для картки, зчитуючи таким чином її дані. Тож ПриватБанку, як і іншим українським фінансовим установа, доводиться постійно бути насторожі та оперативно реагувати на позаштатні ситуації.
Як уникнути зміни пін-коду?
Щоб банку не доводилося за власною ініціативою встановлювати новий пароль на вашу карту, варто бути дуже уважним в процесі користування банкоматом чи терміналом.
Правила безпечного поводження із банкоматом:
- оглядайте банкомат чи термінал перед використанням на наявність сторонніх предметів;
- вводячи пін код на пристрої, закривайте циферблат рукою. Це допоможе приховати код від камер зловмисників, які можуть бути встановлені на банкоматі;
- намагайтеся не проводити операції із карткою у банкоматах, що розташовані у відлюдних місцях;
- обирайте пристрої, які знаходяться неподалік від вуличних камер відеонагляду.
Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter