Засновнику популярної криптобіржі загрожує 50 років тюрми

Сторона обвинувачення вважає, що Сем Бенкман-Фрід має провести у в’язниці від 40 до 50 років. У федеральній прокуратурі Мангеттена заявили, що життя засновника криптобіржі FTX, яка нині збанкрутувала, було сповнене “неперевершеною жадібністю і зарозумілістю” і навіть зараз він відмовляється визнавати свою провину.

Також у Бенкмана-Фріда можуть конфіскувати гроші та майно на суму $11 мільярдів, щоб компенсувати понесені інвесторами збитки. Адвокат колишнього мільярдера вважає, що його підзахисний заслуговує не більше ніж на шість із половиною років в’язниці, а клієнти FTX отримають свої гроші. Остаточно вирок у справі Сема Бенкмана-Фріда мають винести 28 березня.

Бенкман-Фрід – син двох професорів Стенфордської школи права. Він заснував криптобіржу FTX, яка збанкрутувала в листопаді 2022 року. Інвестори, які повірили Сему, втратили близько $8 мільярдів. Раніше статки самого Бенкмана-Фріда оцінювали в $26 мільярдів, частину було вкладено в елітну нерухомість і криптоактиви. Восени минулого року присяжні визнали Сема винним за сімома пунктами обвинувачення в шахрайстві.