Обзор лучших производителей инверторных генераторов: какой лучше выбрать

Инверторные генераторы стали популярным выбором для обеспечения электроэнергией в различных условиях, от кемпинга до строительных площадок. Они отличаются компактными размерами, тихой работой и высокой эффективностью. Нельзя назвать какую-то определенную фирму бессменным лидером по количеству продаж или надежности. Достаточно мощные, компактные и недорогие для поездки и отдыха на открытом воздухе – инверторные генераторы Weekender. Более профессионального класса – инверторный генератор Hyundai. Он прекрасно подойдет для питания небольших объектов. Чтобы выбрать лучший для ваших инвестиций, мы подготовили обзор на лучшие производители инверторных генераторов на украинском рынке.

1.Maxpeedingrods

Это известный китайский бренд, который предлагает широкий ассортимент надежных инверторных генераторов, идеально подходящих для кемпинга, отдыха на природе, а также в качестве резервного источника питания для дома.

Особенности:

Высокая эффективность. За счет передовой технологии инверторов, генераторы отличаются экономичным расходом топлива;

Множество выходов. Различные выходы (USB, розетки на 220В) позволяют подключать широкий спектр устройств и приборов;

Низкий уровень шума. Тихая работа генераторов позволяет использовать их в жилых районах.

2. Konner&Sohnen

Это немецкий бренд, известный своими высококачественными инверторными генераторами. Эти устройства отличаются компактными размерами, небольшим весом и тихой работой. Используются для мобильного и стабильного источника электроэнергии. Особенности:

Чистая и стабильная энергия. Подходят для чувствительной электроники, такой как компьютеры, медицинское оборудование, аудио/видео аппаратура;

Тихая работа. Работают тихо, что делает их идеальными для кемпингов, для дачи и в других мест;

Портативность и компактность. Оснащены удобными ручками для легкого перемещения.

3. Hyundai

Это корейский бренд, который давно зарекомендовал себя как производитель качественной и надежной техники. Инверторные генераторы Hyundai обеспечивают высококачественную, переменную и постоянную электроэнергию, где бы вы ни находились.

Особенности:

Экономичный расход топлива. Благодаря интеллектуальной системе управления, потребляют меньше топлива по сравнению с традиционными моделями;

Дополнительные функции. Многие модели оснащены выходами USB, защитой от перегрузки, автоматическим выключением при низком уровне масла и т.д.;

Бесшумная работа. Работа генераторов очень тихая за счет корпуса с шумоподавлением.

4. Weekender

Это американский бренд, который выбрать необходимо, если вам нужна высокая мощность и функциональность инверторных генераторов. Они отлично подойдут для тех, кто ищет компактный, тихий и экономичный источник электроэнергии для дома, дачи и т.д.

Особенности:

Чистая и стабильная энергия. Инверторные генераторы Weekender производят чистую синусоидальную волну, что делает их безопасными для питания чувствительной электроники;

Экономичность. Автоматически регулируют обороты двигателя в зависимости от нагрузки, что снижает расход топлива и увеличивает время работы;

Параллельное подключение. Функция позволяет соединять два генератора для увеличения общей мощности.

5. CHAMPION

Американский бренд, инверторные генераторы которого могут похвастаться уникальной функцией с цифровой 15-секундной задержкой питания, что позволяет оставлять чувствительное оборудование включенным во время запуска. Этот компонент выделяет их среди других генераторов.

Особенности:

Пусковой ток. Генераторы имеют специальный пиковый ток в миллисекунды 15.8 ампер, позволяя оборудованию запускаться без выключения или перегрузки генератора (особенно работающих кондиционеров или подобных);

Чистая синусоида. Инверторные генераторы Champion производят чистую синусоидальную волну, что делает их безопасными для питания чувствительной электроники;

Удобство транспортировки. Встроенная ручка и колесная пара облегчают переноску.

Как выбрать инверторные генераторы?

В процессе выбора инверторного генератора стоит обратить внимание на несколько важных факторов:

Мощность. Убедитесь, что пиковая мощность (для запуска) и номинальная мощность (для постоянной работы) соответствуют вашим требованиям. Эффективность и расход топлива. Узнайте, насколько экономично работает генератор, и обратите внимание на его эффективные режимы работы. Наличие выходов и портов. Проверьте, сколько и какие выходные порты есть у генератора, чтобы удостовериться, что они соответствуют вашим потребностям. Качество синусоиды. Убедитесь, что генератор вырабатывает чистую синусоиду, которая безопасна для электронной техники, такой как ноутбуки и смартфоны. Системы защиты. Обратите внимание на наличие встроенных систем защиты от перегрузки, низкого уровня масла и других возможных проблем.

Заключение

Проведя обзор инверторных генераторов, можно отметить, что выбор зависит от конкретных потребностей и предстоящих задач. Каждый из них имеет свои особенности, и на вопрос какой из генераторов лучше выбрать, будет зависеть от многих факторов – мощности, уровня шума, габаритов, типа топлива и т.п.