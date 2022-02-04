Финансовое консультирование – основа вашего благополучия

Не беспокоиться о финансах в старости и обеспечить детей достойным образованием – желания, которые могут быть легко выполнимы. Начав инвестировать даже небольшие суммы уже сегодня, вы сможете создать надежную подушку безопасности в будущем. Инвестиционные и финансовые консультации – первый шаг на пути к поставленной цели. Профильные специалисты помогут правильно распорядиться существующими накоплениями и найдут источники формирования пассивного дохода. Наличие личного финансового плана необходимо каждому. При стабильном и достаточно высоком доходе важно правильно распорядиться существующими средствами. Если же денег недостаточно – инвестиционные консультации помогут найти дополнительный источник пассивной прибыли и поправить свое материальное положение.





Чем отличается осознанное инвестирование от простого накопления

Существуют расходы, которые можно спланировать. Например, вы можете предположить, какая сумма будет требоваться ежемесячно для безбедного существования на пенсии с учетом уровня инфляции. Понимая ваши потребности и срок инвестирования, финансовый консультант подберет оптимальный набор финансовых инструментов и определит сумму и периодичность вложений, которые обеспечат вам комфорт в будущем. Выбор оптимальной стратегии осуществляется в соответствии с вашими возможностями и потребностями.

Создание накоплений – не требующий специальных знаний способ сформировать определенную сумму средств. Нужно учитывать постоянное влияние инфляции, которая постепенно сводит на нет все ваши усилия по формированию сбережений. Большая часть населения считает открытие банковского депозита удобным и безрисковым способом накопления финансов. Одновременно этот вариант имеет весомые недостатки:

низкая доходность вкладов, которая иногда не покрывает инфляцию;

риски ликвидности – деньги со срочного депозита до окончания срока их размещения забрать не удастся;

возможность потерять вклад вследствие банкротства банка. Гарантии государства могут не покрыть сумму депозита.

Формируя финансовую подушку таким способом, важно принимать во внимание, какую сумму вы сможете регулярно вкладывать и какого результата добьетесь к запланированной дате. Такой способ создания накоплений требует гораздо больших инвестиций. Аналогичного результата можно добиться, направив меньшие суммы в инструменты с высоким уровнем дохода. Финансовые консультации, которые предоставляют эксперты, существенно расширят горизонт ваших возможностей.

Почему нельзя обойтись без услуг финансовых консультантов?

Доверить заработанные средства в распоряжение постороннему человеку достаточно рискованно. История знала немало случаев инвестиций в финансовые пирамиды и другие супердоходные проекты. Финансовое консультирование строится на совсем иных принципах – вам не обещают золотые горы, лишь помогают подобрать направления для вложения средств, позволяющие сохранить их и приумножить. Такая практика является распространенной в развитых европейских странах и США. Именно она позволяет местным пенсионерам на старости продолжать жить в больших домах, ездить на хороших автомобилях и путешествовать.

Начать инвестировать самостоятельно без специальных знаний – это хождение по тонкому льду. Ориентируясь лишь на показатели доходности и игнорируя риски, можно потерять все накопления. Получить необходимые знания и научиться самостоятельно управлять активами можно. Но ведь, когда у вас начинает болеть зуб, вы идете не в библиотеку за книгами по стоматологии, а к врачу. Аналогично и с финансированием – можно получить достойные знания, потратив собственное время и финансы на образование. Однако вложения в финансовые рынки требуют владения актуальной информацией и большого опыта, который поможет не запаниковать при резком падении курса и удержаться от соблазна продать актив не вовремя.

Профессиональный подход к финансам и инвестированию гарантирует лучшие результаты и избавляет от необходимости досконально разбираться в специфике отдельных инструментов.

Источник: https://finmentor.pro/

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