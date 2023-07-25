Шампанское Moët — легенда в бокале

Французская винокурня Moët & Chandon принадлежит компании LVMH, которая изготавливает предметы роскоши. Аббревиатура расшифровывается так: Louis Vuitton Moët Hennessy. Винодельню основал в 1743 году Клод Моэт. Сегодня в собственности компании 1190 гектаров виноградников, где выращивают сырье для элитного игристого вина. Одно из крупнейших предприятий в мире ежегодно производит более 30 млн бутылок.

Шампанское Moët занимает первую позицию в рейтинге самых продаваемых игристых вин. Если вы хотите попробовать напиток, который ассоциируется с роскошью и гламуром, выбирайте шампанское Моет. Оно обладает неповторимым вкусовым букетом. Его подавали на приемах в королевском дворце во времена Людовика XV. Напиток входит в обязательную часть меню на ковровых дорожках Голливуда. Продукцию марки представляют знаменитости, в том числе киноактриса Скарлетт Йоханссон и теннисист, первая ракетка мира Роджер Федерер.

Особенности вкуса

Многогранный вкус напитка гармонично объединил нотки спелой груши и яблока, персика и цитрусовых фруктов. Яркие нюансы экзотического ананаса и сочного крыжовника придают продукту освежающий, сладковатый привкус и обеспечивают долгое приятное послевкусие. В аромате отчетливо прослеживаются ореховые и цветочные ноты.

Что нужно знать о шампанском Moët & Chandon

Напиток Moët & Chandon изготавливают в провинции Шампань, поэтому он имеет полное право называться шампанским. Производители придерживаются классической технологии, которая не меняется на протяжении нескольких столетий. Если напиток из винограда изготавливают согласно историческим канонам, но в другом регионе, он называется игристым вином. Некоторые производители вносят изменения в технологический процесс, чтобы удешевить продукцию. Порядок изготовления шампанского Moët регламентируется законом, что гарантирует непревзойденный вкус и аромат, который, начиная с давних времен, восхищал монархов, политиков и других представителей знати. Что еще нужно знать о Moët:

Процесс производства основан на 280-летнем опыте французского виноделия. Это любимый напиток королевы Елизаветы II. Его подавали на свадьбе принца Чарльза и Дианы в 1981 году. Одним из первых поклонников бренда был Наполеон Бонапарт. Он отмечал победы, откупорив бутылку Moët & Chandon. Считается, что традиция открывать бутылку шампанского для празднования триумфа возникла в 1967 году, когда гонщик Дэн Терни выиграл 24-часовое ралли. Первое, что сделал Терни, — открыл бутылку Moët, облил ее содержимым себя и окружающую толпу поклонников.

Название бренда происходит от фамилии создателя предприятия. В 1973 году к Moët добавляется Chandon — фамилия мужа сестры Виктора Моэта, который стал совладельцем бизнеса.

Классическое шампанское Moët & Chandon изготавливают из смеси ягод трех сортов: Пино Менье, Пино Нуар и Шардоне. Продукция марки отражает фирменный стиль, который прослеживается в насыщенном, изысканном вкусе напитка и элегантном дизайне бутылки.