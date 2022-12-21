Холодильники Бош – образец немецкого качества

Концерн Бош всегда соблюдал высокие стандарты производства. Поэтому их бытовая техника одна из самых лучших в мире. Даже в среднем ценовом сегменте их производство приятно удивляет дизайном, функционалом и качеством сборки. Если выбираете холодильное оборудование, можно купить Бош холодильник , он прослужит долгие годы без поломок. Все заводы этого бренда проходят процедуру сертификации от германских электротехников.

Вы знали, что на их предприятиях не используют фреон? Да, именно этот газ, который есть в большинстве холодильного оборудования, здесь не рассматривают вообще. Во-первых, это устаревшая разработка. Во-вторых, фреон разрушает озоновую прослойку и очень вредна для окружающей среды. Вместо этого вещества используют хладагент R600, он совершенно безвреден.

Кстати, все модели холодильников от Бош маркируют пометкой VDE, это означает, что продукция отвечает требованиям европейских директив и стандартов.

Энергоэффективность и сборка холодильников Бош

Как и большинство бытовой техники, Бош производит холодильники двух классов энергоэффективности: А, А+ и А++. Экономичность очень важна, ведь холодильник потребляет примерно 25% всей электроэнергии в доме. Двухкамерные модели в основном имеют класс А++, этого удалось добиться благодаря использованию одного компрессора вместо двух.

Если обсуждать конструкционные особенности, то Бош также показал себя как новаторы, которые всегда стремятся к лучшим результатам. Холодильники от Бош это:

оптимальная толщина стенок и улучшенная теплоизоляция;

рационально продуманное внутреннее пространство;

экономии электричества;

стильный дизайн.

Однокамерные модели и встроенные без морозильной камеры имеют 1 дверцу, а все двухкамерные соответственно оснащены двумя. В любом случае навешивать им можно на правую или левую сторону (здесь уж, как владельцу удобно). Есть и три дверные агрегаты также side-by-side. Все 2 и 3 дверных агрегата из премиум-сегмента оборудованы льдогенераторами.

Об охлаждении

Производитель предлагает на ваш выбор холодильники Бош с тремя системами охлаждения. Каждая из них имеет свои особенности и специфику работы, правила эксплуатации и разморозки:

Low Frost – их не нужно размораживать. Такие агрегаты имеют специфические испарители, сводящие разницу температурных фонов в камерах к минимуму. Также они поддерживают лучший уровень воды внутри. No Frost – оборудование с вентиляторами. Они разгоняют охлажденный воздух внутри камеры и равномерно охлаждают продукты. Они также не нуждаются в размораживании. Разве что иногда это нужно делать для гигиены. Direct cool – капельные, периодически нужно их размораживать. Достаточно проводить такие процедуры 1 раз в полгода, относящиеся к бюджетным.

Производитель продумывает все до мелочей. К примеру, на внутренние стены наносят антибактериальное покрытие. Именно поэтому внутри холодильника никогда не бывает неприятного запаха. В составе покрытия ионы серебра полезны для людей и смертельны для бактерий. Поэтому овощи и фрукты долго сохраняют свежесть и не портятся.

Контейнеры изготовлены из экологичного пластика. Все полки съемные, поэтому вы можете создать пространство внутри собственных потребностей.

Управление — что нужно знать

Bosch разработал 4 типа управления: механическое, сенсорное, электронное и электромеханическое. Поэтому выставить необходимую температуру, контролировать рабочие параметры совсем не сложно. На панелях также отображаются коды ошибок, а в инструкции есть их пояснения. На многих моделях есть звуковая сигнализация, которая срабатывает в том случае, когда дверца не плотно закрыта.

Купить холодильники можно на bs-partner.com.ua. Также вас проконсультируют и помогут выбрать оптимальную модель по функционалу и цене. На все агрегаты действует гарантия производителя. У Bosch даже модели среднего ценового сегмента в работе лучше японских и китайских премиум, что доказано годами работы и сотнями отзывов владельцев разных холодильников.