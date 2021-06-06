“Зупинить лише смерть”: Monobank налякав українців умовами співпраці

Мобільний банк Monobank швидко стає популярним, але є нюанси, які піддаються нищівній критиці з боку клієнтів. Справа в тому, що фінансова структура не йде на компроміси та не збирається домовлятися з клієнтами щодо нарахування відсотків за користування споживчим кредитом. «Зупинить лише смерть», – так Monobank налякав українців умовами співпраці. Подробиці – в нашому матеріалі.





Відсотки нараховують навіть під час слідства

Аферисти атакують картки клієнтів Monobank. Знаючи персональні дані, номер та термін дії картки, зловмисники зняли гроші. Клієнтка звернулась до поліції та зателефонували до банку, щоб повідомити про це.

Але фінансова установа не пішла назустріч і почала нараховувати відсотки, хоча картка знаходилась під слідством. Представники банку так і сказали, що для них це не має значення, тому що єдиною поважною причиною для того, щоб не стягувати проценти є смерть клієнта.

На думку споживача, Monobank сам відкрив картковий рахунок з лімітом на її ім’я та, знаючи усі наявну інформацію, зняв усі кошти, а потім вимагає їх повернення з відсотками. Тому вона застерігає інших, щоб користувались цією карткою лише онлайн та не відповідали на підозрілі телефонні дзвінки. До речі, банк ніколи не дзвонить клієнту та не просить надати інформацію по картці та інші персональні дані.

Що про це думають в мережі

Але інші клієнти вважають інакше. На їх думку, банк до цієї афери не має значення, і має повне право вимагати сплату кредиту. Можна хіба що домовитись про реструктуризацію та постійно нагадувати про себе в поліцію, щоб шукали шахраїв. Також можна в судовому порядку довести, що це був не клієнт, тоді можливо зроблять навіть перерахунок.