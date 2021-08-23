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Експерти пророкують високі доходи українським пенсіонерам з двома пенсіями

24.08.2021
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Представники Міністерства соціальної політики України підрахували приблизний дохід українців, які стануть отримувати дві пенсії. За найоптимістичнішими прогнозами в цьому випадку середньостатистичний житель країни може розраховувати на виплати в розмірі 7000 гривень.


Що гарантують експерти

Дану інформацію представники відомства опублікували на своїх сторінках в соціальних мережах. Згідно з їхніми підрахунками, українці зможуть отримувати досить великі грошові виплати, коли в країні буде введена друга пенсія, яка працює за накопичувальним принципом. Щоб її отримати, потрібно відраховувати по 2% від заробітної плати протягом 35 робочих років. В результаті 15 років ви станете приймати платежі, розмір яких може досягти 3000 гривень на місяць.

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Експерти підрахували, що за такою схемою пенсіонери зможуть розраховувати на такі виплати:

  • відраховуючи в накопичувальний фонд 2% від зарплати протягом 35 років, кожен українець зможе отримати 445 тисяч гривень;
  • якщо отримувати щомісяця відсоток від цієї суми протягом 15 років, кожна виплата складе 3116 гривень;
  • якщо враховувати стандартну солідарну пенсію (зараз вона становить 3624 гривень), то в середньому сукупний дохід буде дорівнювати 7000 гривень.

За підрахунками фахівців, з урахуванням накопичувальної пенсії середньостатистичний заробіток українського пенсіонера на 45% наблизиться до середньої зарплати (зараз цей показник складається всього на 29%). При цьому Лідія Ткаченко, співробітник Інституту соціальних досліджень і демографії імені Птухи, зазначає, що вказані вище цифри всього лише приблизні і пораховані під нинішні реалії. До того моменту, коли накопичувальна пенсія буде введена, солідарні пенсійні виплати давно перевалять за 7000 гривень і дохід стане куди більший.

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24.08.2021
1 хвилина на прочитання

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