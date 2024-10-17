Как поддерживать интернет и работу устройств в условиях отключений электричества

С наступлением зимы в Украине возрастает вероятность длительных перебоев с подачей электричества, что требует особой подготовки для сохранения доступа в интернет и нормальной работы бытовых устройств. В условиях нестабильности, вызванной войной, эта проблема становится еще более актуальной.

Энергонезависимый доступ к интернет

Первый шаг — проверить у вашего интернет-провайдера, будет ли он обеспечивать интернет-соединение при отключении электроэнергии. Если провайдер не сможет гарантировать стабильную работу, целесообразно подумать о замене на другого поставщика услуг. Также стоит рассмотреть мобильный интернет как альтернативу.

Дополнительным решением станет приобретение USB 4G модема с функцией Wi-Fi. Он может работать от павербанка и автоматически подключаться к мобильному интернету, обеспечивая раздачу сети для ваших устройств.

Порекомендуем устройсва для подключения к мобильному интенету.

ZTE MF79U

ZTE MF79U – это USB 4G-модем с встроенным Wi-Fi модулем, который поддерживает работу с такими операторами, как Vodafone, Lifecell, Киевстар. Устройство может функционировать в режиме Wi-Fi роутера, предоставляя доступ в интернет до 10 пользователям одновременно. Модем обеспечивает стабильный и надежный сигнал, а для мест с низким качеством сети предусмотрена возможность подключения дополнительной антенны через два встроенных разъема. Поддержка технологии MIMO способствует улучшению передачи данных, что особенно актуально для жителей сельской местности или пригородов, где нет возможности подключить проводной интернет.

Радиус действия беспроводной сети модема составляет до 20 метров, а возможность одновременного подключения до 10 устройств позволяет легко организовать небольшой домашний офис или рабочее пространство в дороге. Для мест с плохим покрытием, ZTE MF79U предлагает идеальное решение – с помощью внешней антенны можно значительно усилить сигнал и стабилизировать работу интернета. Это особенно полезно в регионах с недостаточным покрытием сотовых операторов.

Комплект ZTE MF920: 4G модем с WIFI, встроенным аккумулятором и антеной

Если вам требуется мобильное устройство для организации беспроводного интернета, стоит обратить внимание на на комплект ZTE MF920. Это модем, который совмещает в себе функции 4G-модема и Wi-Fi роутера. Он имеет встроенный аккумулятор на 2000 мАч, обеспечивающий до 6 часов автономной работы и антенту с усилением.

Роутер поддерживает подключение до 32 устройств одновременно, а его радиус действия составляет 20 метров. Встроенная антенна обеспечивает хороший уровень сигнала, однако при необходимости можно подключить внешнюю антенну для улучшения качества приема. ZTE MF920 поддерживает работу в сетях 4G LTE, 3G и GSM с максимальной скоростью передачи данных до 150 Мбит/с. Простота установки и высокая совместимость с операторами делают его идеальным решением для удаленных мест, где нет доступа к проводному интернету.

Резервные источники питания для роутеров

Для обеспечения бесперебойного подключения к интернету в моменты отключений, стоит заранее подготовить резервные источники питания для роутеров и модемов. Одним из решений может стать использование павербанка с емкостью от 5000 мАч. Также вам понадобиться шнур-адаптер 5V USB to 12 V DC 5.5.

Можем порекомендовать следующие два UPS устройства, которые помогут обеспечить бесперебойное подключение к интернету даже в случае отключения электроэнергии:

Mini UPS для роутера WGP

WGP Mini UPS — это компактный и мощный источник бесперебойного питания, разработанный специально для обеспечения стабильной работы Wi-Fi роутеров и оптоволоконных модемов. Это идеальное решение для пользователей, которым необходим постоянный доступ к интернету при перебоях с электроснабжением. Благодаря емкости аккумулятора 10400 мАч, устройство обеспечивает до 6 часов автономной работы, что позволяет оставаться на связи в течение длительного времени.

Основные характеристики:

Емкость батареи: 10400 мАч

Выходные напряжения: 5В, 9В, 12В

Стабильный выходной ток: 1А

До 6 часов автономной работы

Литий-полимерные аккумуляторы для надежности и долговечности

WGP Mini UPS позволяет одновременно запитать как роутер, так и оптоволоконный модем, что обеспечивает непрерывный доступ к интернету даже при полном отключении электричества.

Mini UPS для роутера DCP-018W

Mini UPS DCP-018W — это еще одно надежное устройство для поддержания стабильного интернет-соединения. С емкостью аккумулятора 10400 мАч, этот UPS поддерживает выходные напряжения 9В и 12В, обеспечивая совместимость с широким спектром сетевого оборудования. Дополнительно, устройство оснащено USB-портом на 5В, что позволяет одновременно заряжать смартфоны или другие гаджеты.

Основные характеристики:

Емкость батареи: 10400 мАч

Выходные напряжения: 9В, 12В (для роутеров и модемов), 5В (для зарядки гаджетов)

Компактные размеры и интеллектуальный Wi-Fi мониторинг

Автономная работа: длительная поддержка работы роутера без электричества

DCP-018W не только предотвращает потерю интернет-соединения при отключении электричества, но и защищает оборудование от повреждений из-за резких скачков напряжения, а также служит как дополнительный повербанк.

Оба этих устройства помогут вам оставаться на связи и избежать перебоев в интернет-доступе, что особенно важно для удаленной работы, онлайн-игр или других ситуаций, требующих стабильного соединения.

Зарядные станции для длительной автономной работы

Если вам необходимо не только поддерживать работу интернета, но и обеспечивать стабильную работу бытовых приборов, стоит обратить внимание на мощные зарядные станции. Они позволяют комфортно работать в условиях длительных отключений электроэнергии и поддерживают работу таких устройств, как холодильник, телевизор и освещение. Это особенно актуально в холодное время года, когда такие приборы критически важны для повседневной жизни. Такая покупка может потребовать значительных расходов, и если вам не хватает средств для её совершения, вы можете рассмотреть возможность оформления кредита или карты на сайте FinProm, что поможет решить проблему с отсутствием электроэнергии.

NIKOTA META-2000-NCM-4G с WI-FI

Одним из лучших решений для обеспечения бесперебойного питания на природе является зарядная станция NIKOTA META-2000-NCM-4G. С емкостью батареи 2016 Втч и пиковой мощностью до 4000 Вт, это устройство способно обеспечить надежное электроснабжение для ваших гаджетов в условиях автономного использования. Встроенный 4G LTE модем и поддержка Wi-Fi 6 обеспечивают стабильное и быстрое подключение к интернету, позволяя одновременно подключать множество устройств.

Зарядная станция NIKOTA META-2000-NCM-4G имеет три выхода переменного тока, два USB-A порта, два USB-C порта и поддерживает беспроводную зарядку. Эти характеристики делают её универсальной для подключения самых различных устройств, от ноутбуков до смартфонов. Полностью зарядить станцию можно всего за 1,5 часа от обычной электросети, а использование солнечного зарядного устройства позволяет сделать это всего за 3,5 часа.

S&O LAB G1200 BYD

Зарядная станция S&O LAB G1200 BYD — это надежное и эффективное устройство для обеспечения электричеством в условиях, где нет доступа к стационарной сети. Станция оснащена мощной литий-железо-фосфатной (LiFePO4) батареей емкостью 1024 Вт⋅ч, которая способна поддерживать работу различных электроприборов с общей мощностью до 1581 Вт. Это делает её идеальным решением для походов, кемпингов, выездов на природу, а также для использования в экстренных ситуациях, когда требуется резервное питание.

S&O LAB G1200 отличается высокой надёжностью и долговечностью благодаря использованию аккумулятора LiFePO4, который имеет значительно больший срок службы по сравнению с обычными литиевыми батареями. Встроенные порты позволяют одновременно подключать и заряжать несколько устройств, таких как смартфоны, ноутбуки, портативные холодильники и даже небольшие бытовые приборы.

Кроме того, зарядная станция оснащена интеллектуальной системой управления питанием, которая предотвращает перегрев, перезаряд и короткое замыкание, обеспечивая безопасную эксплуатацию в любых условиях. Благодаря компактным размерам и удобной ручке для переноски, S&O LAB G1200 легко транспортировать, что делает её практичной для использования в дороге.

Эта зарядная станция подходит для широкого спектра задач и может стать незаменимым помощником как в быту, так и на природе, обеспечивая стабильный источник энергии даже в самых сложных условиях.

Вывод

В условиях нестабильной ситуации в Украине, вызванной войной, регулярные отключения электричества стали частью повседневной жизни. Это создает немалые трудности, особенно для тех, кому важно оставаться на связи и поддерживать работу бытовых устройств. В таких условиях стоит заранее подготовиться, используя альтернативные источники питания и мобильные решения для обеспечения интернет-соединения.