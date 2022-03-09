Как выбрать хорошую IT-школу: вхождение в профессию

Интернет-технологии развиваются семимильными шагами. Сегодня получить профессию, связанную с IT может любой желающий, независимо от возраста или начального образования. И желающих немало, ведь о перспективах заработков с этой сфере ходят настоящие легенды.





Считается, что получить знания по новой специальности проще простого. Это для того, чтобы стать врачом или юристом придется отсидеть на институтской скамье минимум 5 лет, а в айти все просто и быстро. На самом деле это не так. Хотя для обучения некоторым специальностям действительно потребуется меньше времени, учиться придется постоянно, на протяжении всей жизни, ведь по сравнению с другими эта сфера слишком переменчива.

Залогом получения хороших стабильных знаний станет правильно подобранная айти школа, где опытные преподаватели сумеют вложить фундаментальные знания по выбранной теме. Как выбрать такую школу, ведь предложений настолько много, что впору и растеряться.

Все ли школы хороши

Обучающие курсы и школы, предлагающие получить образование в области компьютерных технологий действительно неодинаковы. С виду, вроде бы, все как у всех – обещают много, сразу, быстро и недорого, да и программы вроде бы предлагаются неплохие. Но для того, чтобы не потратить деньги зря, а действительно приобрести знания, достаточные для успешного старта в новой профессии, при выборе места обучения важно обращать внимание на несколько моментов:

Преподаватели и менторы должны не просто иметь опыт, а быть не последними людьми в выбранной отрасли.

Итогом обучения должен стать экзамен и получение сертификата, лучше всего государственного образца.

Соотношение теории и практики в рамках учебной программы должно быть примерно одинаковым. Теория без практики – ничто и в хорошей школе вас должны научить применять полученные знания.

Практические задачи, выполняемые в процессе обучения, должны быть такими, чтобы их не стыдно было включить в портфолио. Так по окончании курса вам будет что показать будущему работодателю.

Плюсом будет постоянное сопровождение HR-менеджера. К окончанию курса вы должны четко понимать, как отвечать на вопросы профессионального собеседования.

Если вы решили почитать отзывы о курсе или школе, они должны быть оставлены реальными людьми, с которыми вы можете связаться через соцсети и уточнить детали.

Соблюдение этих правил поможет найти если не лучшую, то точно хорошую айти-школу, где вы получите реальные знания в новой сфере, а не просто потратите деньги.

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