Способы оформления карты поляка и ее разновидности

Документ, подтверждающий принадлежность иностранного гражданина польскому народу – это карта поляка. Получить ее непросто. Претендент должен соответствовать ряду требований и проявить терпение.





Карта поляка – это документ, который человек получает, после подтверждения польского происхождения. На миграционном сайте International Business есть информация о том как переехать жить в Европу, получить европейское гражданство, устроиться на работу, купить недвижимость, открыть свой бизнес и многое другое. Документ не предоставляет права на получение гражданства, постоянное место проживания или длительное пребывание на территории европейского государства.

Права для иностранцев

Карта поляка существенно расширяет возможности иностранного гражданина. Она предоставляет следующие права:

бесплатное получение национального разрешения, которое дает право неограниченное число раз пересекать границу;

на бесплатной основе подавать прошение о предоставлении гражданства;

пользоваться услугами консула при возникновении угрозы жизни;

официально трудоустраиваться;

поступать в ВУЗы на бесплатное обучение;

пользоваться услугами бесплатной медицинской помощи;

получить скидку на проезд.

Для получения желаемой должности на территории Польши не нужно оформлять разрешение. У иностранцев есть возможность получать денежные пособия для себя и членов своей семьи.

Категории лиц

На получение такого документа могут претендовать иностранцы, не имеющие польского паспорта. Они должны соответствовать следующим требованиям:

демонстрировать связь с государственной культурой, учить язык;

подписать декларацию о принадлежности к польскому народу;

предоставить доказательную базу, свидетельствующую о наличии корней.

Получить документ можно в Консульстве или Воеводском управлении. К базовому набору документов относят:

грамотно составленное прошение о получении карты;

фото;

копии документов и данные о сдаче экзамена на знание государственного языка.

Подтверждающими бумагами, которые указывают на принадлежность к национальности, станут только польские документы, удостоверяющие личность. Дополнительно претендент должен иметь при себе оригиналы, которые помогут сверить информацию.

После того, как иностранец собрал весь пакет бумаг, ему нужно записаться на собеседование. Общение происходит на польском языке. Вопросы чаще касаются культуры и традиций страны. Продолжительность собеседования составляет около получаса.

При успешном прохождении консул или воевода предоставляют иностранцу декларацию, которую нужно подписать. Она свидетельствует о принадлежности к народу.

Дети тоже могут рассчитывать на оформление такой карты в случае, если оба родителя располагают таким документом. Если такое разрешение есть у одного из них, обязательно требуется согласие второго родителя.

Карту поляка выдают сроком на 10 лет с возможностью продления на такой же период. Подавать прошение о пролонгации нужно не позднее, чем за 90 дней до окончания положенного срока. Разрешение, оформленное на детей, действует 10 лет, но с условием замены по достижению полного совершеннолетия.

В случае утери документа нужно обратиться к консулу или воеводе для получения дубликата. Карта предъявляется вместе с документом, удостоверяющим личность иностранца.