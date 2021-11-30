Почему металлопластиковые окна так популярны и как они производятся

При строительстве дома или проведении капитального ремонта в квартире замена окон является одной из основных задач. От качества и герметичности оконных конструкций зависит комфорт домочадцев, а также микроклимат в помещении. Деревянные конструкции сегодня практически не актуальны, поэтому все чаще люди выбирают именно металлопластиковые системы.





В чем основные особенности и достоинства ПВХ?

Ощутить на себе все преимущества металлопластиковых конструкций можно только в том случае, если их монтаж выполнен верно. Поэтому установку необходимо доверить квалифицированным специалистам. На сайте Windows Group можно заказать пластиковые окна с возможностью монтажа на выгодных условиях. Помимо установки, компания предлагает ремонт и обслуживание металлопластиковых конструкций.

В чем основные преимущества ПВХ-систем:

Огромный выбор расцветок и дизайнов. В продаже можно найти окна в любых исполнениях. Белый цвет является классическим вариантом для ПВХ-конструкций, но при необходимости оконный модуль можно заламинировать в любой цвет.

Обеспечение комфортного микроклимата. Качественные металлопластиковые конструкции обеспечивают надежную защиту помещения от сквозняков. Для полной герметизации предусматривается прочный уплотнитель, благодаря которому исключается попадание сквозняков и шумов внутрь.

Огромный выбор. В продаже представлены любые типы конструкций, начиная от классических распашных, и заканчивая раздвижными, цельными, панорамным остеклением и т. д. Выбор типа зависит от ваших предпочтений и особенностей проекта.

Надежность. Благодаря высокой прочности конструкция надежно защищена от ударов и прочих механических нагрузок. Металлопластик невосприимчив к воздействию огня.

Простота ухода. Обслуживание ПВХ-систем включает только периодическую влажную уборку и регулировку фурнитуры.

Качественные металлопластиковые окна предусматривают защиту от взлома. Если установка производится на первых этажах, есть смысл отдать предпочтение антивандальным конструкциям.

Технология производства

В основе металлопластиковых конструкций применяется поливинилхлорид, который может быть порошкообразным или гранулированным. Изначально любое пластиковое окно белое, но при необходимости выполняется его ламинация, если это предусмотрено проектом. Для армирования профиля используется металлический сердечник, обеспечивающий максимальную жесткость и прочность конструкции. Сталь – один из самых надежных и стабильных сплавов, для которого характерна устойчивость к температурным перепадам, а также сохранение свойств при любых условиях. Для обеспечения максимальной прочности рамы углы усиливаются.

На следующем этапе производится нарезка профиля на заготовки. Они необходимы для изготовления оконных и дверных блоков. Для производства модулей отдельные куски из ПВХ свариваются, но фиксация углов осуществляется одновременно. Это обеспечивает максимальную надежность и точность форм. На последнем этапе швы зачищаются.

Виды металлопластиковых дверей и их особенности

В классическом виде балконный модуль представляет собой модуль в виде окна с дверью. Так как это компоненты одной конструкции, они должны быть изготовлены из одного профиля и обладать аналогичными характеристиками и свойствами. В традиционном виде окно всегда глухое, а дверь может быть поворотно-откидной или распашной.

Межкомнатные конструкции должны обеспечивать качественную звукоизоляцию. Дело в том, что ПВХ-системы широко применяются не только в быту, но и на коммерческих объектах. Для их изготовления, как правило, используются трех- или пятикамерные профили.