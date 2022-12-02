Борона и другая сельхозтехника — где купить, как выбирать

Сельскохозяйственная техника: трактора, комбайны, жатки, плуги, борона бу и др. — все это необходимо для того, чтобы обработать поле; посеять, вырастить, собрать урожай и подготовить землю к зимнему отдыху. В 21 веке машины помогают людям выполнять тяжелую физическую работу и обеспечивают высокую урожайность. Купить с/г машины и комплектующие к ним можно на сайте Agriline.

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Бороны — назначение, рабочие задачи

Бороны — это незаменимая для аграриев техника, которая выполняет сразу несколько важных функций. Во-первых, с их помощью можно выровнять поверхность поля. Во-вторых, обработка поля бороной качественно рыхлит верхний слой грунта, тем самым разбивает корку. Также борона их используют для:

равномерной разделки посевных семян;

равномерной разделки удобрений;

создания благоприятных условия для роста аграрных культур;

уничтожения корней сорняков.

Предпосевная работа в поле обязательно включает в себя рыхление почвы. После пахоты, дождей, зимней вьюги земля покрыта плотной коркой. Ее необходимо разрыхлить/разбить и впустить воздух в грунт. Тогда семена быстро и равномерно взойдут. Такая обработка поля еще эффективно подсушивает почву и убирает из нее лишнюю влагу.

Критерии выбора борон

Прежде чем выбрать технику, нужно разобраться, на что обратить внимание. Опытные аграрии, конечно, знают, что и для чего им нужно. А вот новички или молодые снабженцы могут допустить серьезные ошибки.

К важным критериям относятся:

Тип (навесные и прицепные). Габариты (учитывать нужно размеры в рабочем состоянии и при транспортировке). Рабочие параметры (ширина захвата, кол-во рядов). Тип рамы (колеблющаяся, вращающаяся).

По типу конструкции бороны бывают дисковые и зубовые, пружинные, ротационные и другие. На сайте можно купить эту технику, как новую, так и б/у от разных производителей: AGRO-MASZ, AMAZONE, Avers-Agro, JOHN DERRE, KUHN и др.

Почвообрабатывающая техника для угодий от ведущих производителей

Для обработки почвы и проведения всех предпосевных работ, одной бороной не обойтись. Нужны культиваторы, плуги, планировщики, мульчирователи, окучиватели и другая техника. Например, культиватор используют для обработки почвы как перед посевом, так и после. Они рыхлят верхний слой грунта, подрезают сорняки и не травмируют посевы

Плуг незаменим при вспашке плотной почвы. Когда поле было под паром несколько лет, тоже нужен плуг. Мульчирователь используют для борьбы с сорной травой и измельчения травы. В общем, каждый вид техники выполняет свою полезную задачу. Только так можно получить высокий урожай.

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