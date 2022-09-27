Что подарить «детям постарше»

Многие люди в душе так и остаются детьми, сколько бы астрономических оборотов вокруг солнца они не совершили. И в этом нет абсолютно ничего плохого, ведь это не подразумевает неумение брать на себя ответственность, а подразумевает лишь умение радоваться и удивляться простым вещам (люди, которые лишены этого, многое отдали бы за такое умение). «Дети постарше» так же любят игры, как и в детстве, но с возрастом эти игры становятся сложнее и увлекательнее.

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Lego

Кто в детстве не увлекался легендарным конструктором Lego, тот вряд ли понимает, что такое детство. И если 20 лет назад игровые наборы были довольно простыми и примитивными, то сейчас прогресс не обошел их стороной. Современные конструкторы способны легко увлечь любого взрослого на несколько вечеров. Стоит лишь начать собирать и оторваться будет практически невозможно.

Современные консоли

XBOX или PlayStation — это консоли, на которые выпускаются эксклюзивы, способные впечатлить даже тех людей, которые далеки от мира игр. Хоть этот подарок будет относительно недешевым, вероятность того, что он не понравится человеку, практически нулевая. Как и вероятность отвлечь его и заставить заниматься другими делами, пока он играет в новинки.

Ретро-консоли

Нет ничего лучше, чем провести несколько вечеров за играми своего детства. В отличие от современных казуальных игр, они не боялись быть сложными и обращаться к игроку на «ты», иногда в грубой и панибратской форме. Но хардкорность — это не единственное, за что выросшие в 80-х и 90-х геймеры любят старые консоли, вроде Nintendo или Sega. Эти игры для них нечто большее, чем просто игры — это частичка их детства, заточенная в портативное устройство.

Даже качественные эмуляторы не могут передать этого чувства, поэтому будьте уверены — ваш подарок будет высоко оценен.