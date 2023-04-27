Как выбрать телефон геймеру: практические советы

Телефоны играют важную роль в нашей жизни: позволяют всегда оставаться на связи с друзьями, семьей и коллегами, используются для отправки сообщений, электронной почты, поиска информации в Интернете, серфинга в социальных сетях, чтения новостей, просмотра фильмов.

Для многих смартфоны стали не просто инструментом коммуникации и работы, но и способом развлечения. Люди устанавливают на них игры, чтобы скоротать время в дороге или расслабиться после рабочего дня. На что стоит обратить внимание каждому геймеру, прежде чем купить телефон ОППО, расскажем в статье. А подобрать модель можно на сайте Eldorado.ua. Интернет-магазин предлагает множество устройств с разными характеристиками. Изучите описание каждого телефона, чтобы выбрать подходящий.

Чем отличаются игровые телефоны от обычных

Телефоны для игр имеют несколько особенностей:

экраны с диагональю от 5 до 6,5 дюймов;

мощные процессоры для быстрой обработки информации;

большое количество оперативной памяти для простого запуска и переключения между приложениями;

высококачественная графика для улучшения процесса игры;

мощная батарея, чтобы играть дольше без необходимости подзарядки.

Особенности игровых смартфонов ОРРО

Компания предлагает геймерские телефоны с такими преимуществами:

большие экраны — от 6,4 до 6,7 дюймов;

высокая частота обновления экрана — 90 Гц и выше;

мощные процессоры — Qualcomm Snapdragon или MediaTek;

большое количество оперативной памяти — до 12 ГБ;

охлаждение для уменьшения нагрева устройства во время длительной игры;

различные управляющие элементы: сенсорные экраны, кнопки и джойстики.

Как выбрать телефон ОРРО для игр

Рекомендации по выбору игрового смартфона:

Выбирайте телефон с процессором Qualcomm Snapdragon или MediaTek Helio P серии. Они обеспечивают высокую производительность и хорошо справляются с играми. Отдайте предпочтение телефону с минимум 4 ГБ оперативной памяти для плавной работы игр. Встроенная память должна составлять не менее 64 ГБ — так вы установите все любимые игры. Диагональ экрана должна составлять от 6 дюймов. Чем выше разрешение дисплея и его частота обновления, тем лучше. Приобретайте гаджет с хорошим аккумулятором. Удачный выбор — телефон с батареей не менее 4000 мАч. Выбирайте девайс с последней версией программного обеспечения и подходящим пользовательским интерфейсом.

Бюджетные модели телефонов, которые подходят для игр: OPPO A53, OPPO A92, OPPO A5 2020 и OPPO A12.