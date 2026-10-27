Акумулятор для ліхтаря: як перевірити формат, контакт і сумісність

Ліхтар може не працювати з новим акумулятором, навіть якщо той поміщається у відсік. Причиною бувають інша форма контакту, особливе виконання елемента або невідповідні електричні параметри. Тому покупку запасного акумулятора краще почати з точної моделі ліхтаря та його інструкції, а не з найбільшої ємності в каталозі.

Спершу з’ясуйте, чи передбачена заміна

У частини ліхтарів акумулятор знімається користувачем, в інших він вбудований і обслуговується в сервісі. Наявність USB-роз’єму сама по собі цього не визначає. Якщо інструкція передбачає змінне живлення, знайдіть у ній рекомендовані акумулятори, спосіб установлення та вимоги до заряджання.

Сфотографуйте маркування старого елемента й запишіть модель ліхтаря. Це допоможе відрізнити звичайний циліндричний акумулятор від фірмового виконання зі спеціальними контактами. Однаковий напис «21700» не гарантує взаємозамінності таких виробів.

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Показовий приклад — Fenix PD36R PRO. На його офіційній сторінці виробник зазначає живлення від 21700, але окремо попереджає, що акумулятори ARB-L21-6000 та ARB-L21-6000B із цим ліхтарем несумісні. Саме тому перелік рекомендованих моделей важливіший за збіг цифр на корпусі.

18650 чи 21700: важливі точні розміри

Позначення 18650 відповідає приблизно 18 × 65 мм, а 21700 — 21 × 70 мм. Це орієнтири формату, а не готовий допуск для батарейного відсіку. Фактичні розміри залежать від конкретного елемента, контактів і додаткової електроніки.

Якщо інструкція допускає стандартні змінні елементи цього формату, для вибору акумуляторів 18650 потрібно звірити також їхню довжину, контакт і характеристики. Не слід закручувати кришку із зусиллям, щоб умістити довший акумулятор.

Для ліхтарів, розрахованих на акумулятори 21700, перевірка така сама. Перехід на інший формат можливий лише тоді, коли його підтримує виробник, зокрема через передбачений ним адаптер. Довільна проставка не підтверджує сумісність.

Виступний контакт і захист — різні властивості

Flat top означає плоский плюсовий контакт, button top — виступний. Конструкція ліхтаря може вимагати конкретну форму: елемент відповідної ємності не допоможе, якщо його контакт не працює зі штатним відсіком.

Окремо перевірте вимоги до плати захисту. Виступ на плюсі не доводить її наявність. Якщо ліхтар потребує захищеного акумулятора, незахищений елемент не можна вважати рівноцінною заміною. Якщо допускається незахищений, потрібні функції захисту мають забезпечуватися відповідною системою, згідно з вимогами виробника.

Що впливає на яскравість і час роботи

Ємність у мА·год допомагає порівнювати запас заряду моделей за однакової напруги та зіставних умов вимірювання. Допустимий струм розряду показує інше — на яке навантаження розрахований елемент. Велика ємність не компенсує недостатній струм для конкретного ліхтаря.

Не визначайте потрібний струм лише за кількістю люменів: на споживання впливають електроніка та режими роботи. Орієнтуйтеся на інструкцію і перелік сумісних акумуляторів. Також враховуйте, що максимальна яскравість може знижуватися через керування температурою, тому тривалість роботи на помірному режимі не описує автономність на «турбо».

Порівнюючи заявлений час роботи різних ліхтарів, дивіться, для якого режиму й акумулятора його вимірювали. Не варто очікувати, що збільшення ємності на певний відсоток завжди дасть такий самий приріст автономності.

Чотири запитання перед замовленням

Що дозволяє виробник? Чи можна замінювати елемент самостійно і які моделі сумісні?

Чи можна замінювати елемент самостійно і які моделі сумісні? Чи підходить конструкція? Перевірте формат, габарити, контакти та наявність захисту.

Перевірте формат, габарити, контакти та наявність захисту. Чи збігаються електричні вимоги? Звірте хімію, напругу та допустимий струм.

Звірте хімію, напругу та допустимий струм. Як заряджати? Використовуйте передбачений спосіб або сумісний зарядний пристрій за документацією.

Перед установленням огляньте оболонку й контакти. Не використовуйте елемент із пошкодженою ізоляцією, вм’ятинами або слідами витікання. Запасний акумулятор перевозьте у футлярі, окремо від ключів і монет. Для ліхтаря з кількома елементами дотримуйтеся вимог виробника до їхнього комплектування.

Вдалий запасний акумулятор — той, що відповідає конкретному ліхтарю. Коли сумісність підтверджена, можна обирати серед допустимих моделей за ємністю, ціною та зручністю заряджання.