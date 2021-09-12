В Україні закривається відомий банк: що буде із вкладниками

Національний банк України врешті остаточно ліквідував банк «Земельний капітал». Широко відома в країні фінансова установа була визнана регулятором неплатоспроможною. Тож ліцензію банку відкликали у примусовому порядку.





Ліквідація сумнівних фінустанов є одним із найважливіших повноважень НБУ. Адже таким чином держрегулятор може захистити вкладників від втрати власних коштів. Зокрема рішення відкликати ліцензію «Земельного капіталу» Нацбанк прийняв з огляду на рекомендацію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Адже в певний момент банк вже не мій належним чином виконувати зобов’язання перед власними клієнтами.

Офіційне відкликання банківської ліцензії «Земельного капіталу» відбулося 11 серпня поточного року. Перш ніж прийняти таке радикальне рішення, регулятор не раз рекомендував правлінню вітчизняного банку знайти джерела дофінансування. Проте поради Нацбанку не були сприйняті серйозно.

По даних за останній місяць діяльності «Земельний капітал» вже був не спроможний не лише виконувати свої обов’язки перед вкладниками, а навіть розрахуватися з власними кредиторами. Дефіцит коштів вже неможливо було приховати, тож ситуація дійшла до очікуваного фіналу.

Проте у НБУ запевняє, що вкладники можуть не хвилюватися за свої гроші. Близько 70% власників депозитів, сума коштів на яких не перевищує гарантованої ФГВФО, не втратять ні копійки зі своїх заощаджень. Щодо категорії клієнтів, вклади яких перевищували гарантовану суму, вони отримають у якості компенсації саме ставку гарантування, тобто 200 тис. грн. Загальна ж сума, яку обіцяє повернути вкладникам Фонд, складає 435,8 млн грн. А це майже 92% від обсягів вкладів фізичних осіб до банку «Земельний капітал».

Нагадаємо, що банк «Земельний капітал» заснували у 1994 році. Станом на 1 січня 2021 року більшість його акцій знаходилися у власності екс-міністра вугільної промисловості Віктора Тополова. На момент ліквідації він займав 63 місце за обсягами власних активів серед 73 банків України.